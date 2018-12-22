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      "Ювентус" без проблем розібрався з "Ромою" завдяки голу Манджукіча: відео

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      Ювентус - Рома: відео голів, огляд матчу
      Ювентус – Рома відео голів

      Центральним матчем італійської Серії А стала зустріч "Ювентуса" та "Роми". Туринська команда не має собі рівних у чемпіонаті, що і підтвердив черговий матч.

      Ювентус – Рома 1:0
      Голи: Манджукіч, 35

      Попри мінімальну перемогу, "Ювентус" у цьому матчі міг зробити рахунок розгромним ще до перерви. Дуже намагався забити Кріштіану Роналду. Небезпечно пробивав Маріо Манджукіч, Алекс Сандро теж не реалізував свої моменти. Та й загалом ударів по воротам гостей вистачало. Забракло лише влучності.

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      Окрім того, доволі надійну гру у воротах показав голкіпер римлян Робін Ольсен. Швед неодноразово рятував свою команду. І якби не він, інтрига в матчі була б похована ще в перші двадцять хвилин.

      Та все ж в одному моменті Ольсен не врятував – коли забивав Манджукіч. Пауло Дібала відібрав м’яч на фланзі, Маттіа Де Шільйо навісив, а хорват перестрибнув суперника та головою відправив м’яч у ворота.

       

      У другому таймі "Ювентус" забивав ще двічі, але кожен раз голи не зараховували. Переший раз – через порушення на воротареві, другий – коли порушення було перед початком результативної атаки.

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      Та й одного голу "Ювентусу" вистачило для перемоги. Туринці і надалі на першому місці, набравши після 17 турів 49 очок. "Рома" ж опустилася на 10 місце, в її активі 24 бали.

      Теги: Футбол Спорт Рома Ювентус
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 22 грудня
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