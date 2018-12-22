"Ювентус" без проблем розібрався з "Ромою" завдяки голу Манджукіча: відео

Центральним матчем італійської Серії А стала зустріч "Ювентуса" та "Роми". Туринська команда не має собі рівних у чемпіонаті, що і підтвердив черговий матч.

Ювентус – Рома 1:0

Голи: Манджукіч, 35

Попри мінімальну перемогу, "Ювентус" у цьому матчі міг зробити рахунок розгромним ще до перерви. Дуже намагався забити Кріштіану Роналду. Небезпечно пробивав Маріо Манджукіч, Алекс Сандро теж не реалізував свої моменти. Та й загалом ударів по воротам гостей вистачало. Забракло лише влучності.

Читайте також: "Реал" розгромив "Аль-Айн" та втретє поспіль виграв Клубний чемпіонат світу: відео голів

Окрім того, доволі надійну гру у воротах показав голкіпер римлян Робін Ольсен. Швед неодноразово рятував свою команду. І якби не він, інтрига в матчі була б похована ще в перші двадцять хвилин.

Та все ж в одному моменті Ольсен не врятував – коли забивав Манджукіч. Пауло Дібала відібрав м’яч на фланзі, Маттіа Де Шільйо навісив, а хорват перестрибнув суперника та головою відправив м’яч у ворота.

У другому таймі "Ювентус" забивав ще двічі, але кожен раз голи не зараховували. Переший раз – через порушення на воротареві, другий – коли порушення було перед початком результативної атаки.

Читайте також: Гравці "Шахтаря" опублікували фото з відпочинку з Неймаром та заговорили про одну команду

Та й одного голу "Ювентусу" вистачило для перемоги. Туринці і надалі на першому місці, набравши після 17 турів 49 очок. "Рома" ж опустилася на 10 місце, в її активі 24 бали.