"Ювентус" розгромив аутсайдера Серії А, Роналду не забив пенальті: відео

"Ювентус" у заключному матчі 20 туру італійської Серії А здобув перемогу над "К'єво".

Ювентус – К'єво 3:0

Голи: Дуглас Коста, 13, Джан, 45, Ругані, 84

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Головному претендентові на виліт вдалося протриматися на "Альянц Стедіум" 13 хвилин, поки Дуглас Коста не відкрив рахунок в матчі голом у ворота Стефано Соррентіно.

Під завісу першої половини "стара синьйора" подвоїла свою перевагу завдяки голу Емре Джана з передачі Пауло Дибали, позбувшись трьох захисників однією передачею.

На 52-й хвилині господарі отримали право на пенальті, який не реалізував Кріштіану Роналду, удар якого потягнув Соррентіно. Під саму завісу господарі поставили крапку в цій зустрічі. Після подачі Федеріко Бернардескі, Ругані виявився першим на м'ячі, на 84-й хвилині – 3:0.

Таким чином, "Ювентус" набрав 56 очок та продовжив лідирувати у турнірній таблиці з відривом від другого місця у дев'ять пунктів. "К'єво" залишився на останній позиції, маючи у активі лише 8 залікових балів.

Відеоогляд матчу Ювентус – К'єво

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