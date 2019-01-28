"Ювентус" у дивному матчі вирвав перемогу в "Лаціо": відео

У центральному матчі 21-го туру Серії А "Ювентус" ледь не втратив очки, на останніх хвилинах обігравши "Лаціо".

Лаціо – Ювентус 1:2

Голи: Джан, 59 (авт) – Канселу, 74, Роналду, 89, (пен)

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У першій половині зустрічі команди не забивали голів, а "Ювентус" і зовсім вперше з сезону 2004/05 ні разу не вдарив у бік воріт за тайм.

На 59-й хвилині матчу справи лідера чемпіонату ще більше погіршилися. Емре Джан відзначився автоголом. Проте, "Ювентус" зумів відігратися зусиллями Жоау Канселье, який був швидше за всіх на добиванні. А в кінцівці зустрічі Кріштіану Роналду приніс перемогу гостям, реалізувавши пенальті.

Таким чином, "Ювентус" набрав вже 59 очок і залишається на першому місці з солідним відривом, "Лаціо" з 32 пунктами опустився аж на 8 місце.

Відеоогляд матчу Лаціо – Ювентус

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