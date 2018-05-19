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"Ювентус" відсвяткував сьоме поспіль Скудетто і провів легенду Джанлуїджі Буффона

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"Ювентус" святкує Скудетто та проводжає легенду. Джанлуїджі Буффон після 17 років у складі Старої Сіньйори зіграв свій останній поєдинок в футболці команди.

У завершальному турі чемпіонату Італії востаннє вразити ворота Буффона в Лізі кальчо спробували гравці "Верони". Утім не вдалося.

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Буффон і цього разу, як і впродовж всієї кар’єри, був на висоті. Коли на 62-ій хвилині легендарний голкіпер під овацію трибун залишав поле, "Ювентус" вів у рахунку 2:0. Голами відзначились Ругані та П’яніч.

Зберегти ворота на замку туринцям до кінця гри, щоправда, не вдалося. Тож Стара Сіньйора увінчала сезон підсумковою перемогою 2:1.

Чемпіонський титул став для "Ювентуса" вже сьомим поспіль. Ну а Скудетто над головою підняв Джанлуїджі Буффон, який впродовж найближчого часу оголосить, де продовжить кар’єру. Виступи у складі Юве він завершив на позначці у 20 здобутих трофеїв. 

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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