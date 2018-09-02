"Ювентус" виграв третій поспіль матч чемпіонату Італії: Роналду досі не може забити

Роналду досі без голів, та "Ювентусу" це не завадило вибороти перемогу у третьому поспіль матчі Італії.

Зірковий новобранець старої синьйори Роналду усе ще не може забити в офіційному матчі за новий клуб.

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Проте чинний чемпіон Італії усе одно здобув третю перемогу поспіль на старті нового сезону. У виїзній грі з "Пармою" рахунок відкрив Маріо Манджукіч.

Щоправда у господарів несподівано знайшлася відповідь. Жервінью, що повернувся у Серію А із китайської пенсії покарав туринців за розслабленість. Врятував ситуацію чемпіон світу Блез Матьюїді, забивши після красивої передачі віце-чемпіона світу Маріо Манджукіча – 2:1.

Дивіться відео про перемогу "Ювентуса"