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      "Ювентус" впевнено переміг "Мілан" у принциповому матчі: відео голів

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      Мілан – Ювентус огляд
      Мілан – Ювентус огляд

      У Мілані завершився матч чемпіонату Італії з футболу, в якому "Мілан" приймав туринський "Ювентус" і поступився одвічному супернику.

      Мілан – Ювентус 0:2
      Голи: Манджукіч, 8, Роналду, 81

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      Антигероєм матчу став Гонсало Ігуаїн. В першому таймі Гонсало не зміг реалізувати пенальті, а в другому зіпсував непогану контратаку, довго приймаючи рішення і заробив вилучення на рівному місці.

      Початок гри ж був за туринцями, які одразу захопили ініціативу та швидко забили. Манджукіча не втримали захисники і хорват замкнув навіс Алекса Сандро.

      В другому таймі "Ювентус" продовжував контролювати ситуацію і мав більше нагод, аби відзначитись. Однією з них скористався Роналду, португалець добив м'яч у ворота після того, як Доннарумма відбив м'яч перед собою.

      Після 12 турів "Ювентус" очолює турнірну таблицю чемпіонату Італії з феноменальним показником – 11 перемог, 1 нічия і 34 очки. У "Мілана" 6 перемог, при 3 нічиїх та 3 поразках – 21 очко і 5 місце в таблиці.

      Відеоогляд матчу Мілан – Ювентус

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      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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