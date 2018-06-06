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Ювілей у "Секс і місто": як змінились героїні серіалу за 20 років

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"Секс і місто"
"Секс і місто" / Фото з відкритих джерел

Одна з найвідоміших американських кінострічок "Секс і місто", яка стала культовою для кількох поколінь, сьогодні, 6 червня, святкує своє 20-річчя.

Саме в цей день 20 років тому на телеканалі HBO вийшов перший епізод телесеріалу "Секс у великому місті". Головні героїні кінострічки – Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон, Кім Кетролл та Крістін Девіс, за 20 років змогли отримати не лише світову популярність, а й любов мільйонів шанувальників з усього світу.

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Серіалу "Секс і місто" – 20 років!

Хтось із них відкрив свій бізнес, хтось пішов у політику, – однак всі вони назавжди увійшли в історію кінематографу. Впродовж останніх півроку навіть ходили чутки, що знаменитий серіал перезапустять, однак не всі актриси мали бажання взяти в ньому участь, через що проект наразі заморожено.

Пропонуємо показати, як змінились кіноактриси через 20 років після прем’єри серіалу.

Сара Джессіка Паркер

У серіалі – журналістка Керрі Бредшоу, яка живе на Манхеттені і чекає свого коханого "на білому коні".

Сьогодні вона успішна бізнес-вумен, дружина актора Меттью Бродеріка та матір підростаючого сина. Вона успішно розвиває взуттєвий бренд SJP, співпрацює з модними брендами та знімається для обкладинок глянців.

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Синтія Ніксон

У кінострічці актриса грає роль рудоволосої феміністки Міранди Хоббс, яка працює юристом та намагається владнати стосунки з чоловіками.

Сьогодні ж Синтія займається політичною кар’єрою та навіть заявила про наміри стати губернатором Нью-Йорка. Жінка зіграла у багатьох кінострічках та отримала декілька професійних нагород.

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Кім Кетролл

Справжня серцеїдка Саманта, яка підкорила серце не одного чоловіка, впродовж всього серіалу ніяк не може знайти постійного партнера, однак їй справді подобалось зводити з розуму красивих та заможних чоловіків.

Сьогодні 61-річна актриса не любить згадувати зйомки серіалу, оскільки має не надто теплі відносини з Сарою Джесікою Паркер. Через плідну роботи в серіалі, Кім так і не змогла внормувати особисте життя, через що рідко з’являється на публіці.

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Крістін Девіс

Натхненна та любляча Шарлотта Йорк, яка завжди на перше місце ставила сімейні цінності, не менше інших "запала в душу" глядачам "Секс і місто".

Сьогодні ж Крістін, як і в серіалі, всю увагу зосередила на вихованні дітей.

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Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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