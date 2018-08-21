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Ювілейний фестиваль ZaxidFest: Bullet For My Valentine, Sepultura, Guano Apes та інші

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ZaxidFest
ZaxidFest / 24 Канал

Вперше в Україні виступлять культові британці Bullet For My Valentine – на десятому фестивалі ZaxidFest, що відбудеться біля Львова 24-26 серпня. Фестиваль, який за 10 років став класикою фестивального літа.

Західфест 2018 – це Bullet for My Valentine, Sepultura, Guano Apes, екс-соліст гурту Three Days Grace Adam Gontier, Therion... три дні на трьох сценах, гурти з України, Європи та Америки, ще більше території, шалений настрій і ...

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Все це буде і буде гучно на ювілейному, 10 фестивалі Захід 2018, що відбудеться 24-26 серпня під Львовом у с. Родатичі. Перший день фестивалю – День Незалежності України, вхід на концертні майданчики вільний для усіх відвідувачів.

Zaxidfest – один із найстаріших фестивалів незалежної України. Вже протягом 10-ти років фестиваль Захід збирає своїх давніх шанувальників і нових друзів, в "Чарівній Долині" в Родатичах, всього в 40 км від Львова в сторону польського кордону. Zaxidfest – це класичний опен-ейр, який став доброю традицією для багатьох фестивальників: вибратися з задушливого шумного міста з наметамиу ліс, відпочити біля ставків й активностями на свіжому повітрі. У лайнапі цього року симбіоз стилів та музичних напрямків: класика від симфометалу, нюметалу до хеві-металу і року, разом із новими музичними віяннями реп та хіп-хоп музики та представниками популярної культури.

Щорічно організатори ставлять великі сцени, привозять якісний звук і світло, щороку натовпи людей мігрують між локаціями в залежності від своїх музичних уподобань: відриватися на Головній, розслаблятися на Інді сцені, слем на Рок сцені або ще після всього піти в цілковитий відрив на Нічній.

У цьому році на сценах фестивалю виступатимуть гурти найрізноманітніших музичних напрямків. Вперше в Україну приїдуть бойовики світової метал сцени Bullet For My Valentine та очолять Головну сцену фінального дня – 26 серпня. Тут будуть і метри металу Sepultura, законодавці симфонічного металу Therion, відомі німці Guano Apes з програмою старих добрих хітів, Adam Gontier, екс-вокаліст групи Three Days Grace, і безліч інших груп з України та інших країн. У лайн-апі цього року також We Butter The Bread With Butter, Noize MC, Ляпіс-98, Pianoбой, O.Torvald, Пошлая Молли, Tommy Cash, Карна, Тартак, Detach, AННА, Один в Каное, ЛСП, ADAM, 5 Vymir, Detach, Confessions of a Traitor, Беz Обмежень, Latexfauna, Республіка Паліна, Курган и Агрегат, Брем Стокер, Роллікс, 1914, Velikhan, Postman і інші.

Програма тут: http://zaxidfest.com/program

Купити квитки на фестиваль "Захід" (https://zaxidfest.com/ua/page/get-tickets)

Для відвідувачів діятиме розважальна зона, де будуть відбуватися різноманітні майстер-класи та активності, а також буде найбільша фестивальна фотозона. Також на території фестивалю працюватимуть тенісні корти та волейбольне поле. Вночі на території фестивалю діятиме кінотеатр під відкритим небом Cinema Weekend: “Літо” Кирила Серебреннікова, Рок Хвиля і Школа Року.

Фестивальна логістика

Карта фестивалю
Карта фестивалю ZaxidFest

Паркінг

Паркування біля головних воріт фестивалю ЗАБОРОНЕНО. На фестивалі діятимуть два види паркінгу:

· Загальний – на протилежній стороні дороги від повороту на «Чарівну Долину». Відстань до Головних Воріт фестивалю – 500 метрів. Ця автопарковка є безплатною та не охороняється.

· Абонемент « Наметове + паркінг» – безпечно, надійно, платно, периметр під охороною, в’їзд одноразовий. АЛЕ кількість місць обмежена. Також в наявності абонементи для власників мотоциклів.

Трансфер

Київ – ZaxidFest – Київ

Рівне – ZaxidFest – Рівне

Луцьк – ZaxidFest – Луцьк

Ваше місто – ZaxidFest – Ваше місто (ви можете замовити трансфер для своєї компанії 8-20 чоловік з вашого міста на фестиваль і назад).

Деталі: http://new.compass.lviv.ua.

Львів – Західфест:

1) Фестивальні автобуси Львів – ZaxidFest – Львів, відправлятимуться з Двірцевої площі біля Головного залізничного вокзалу у Львові. Автобуси комфортабельні, з кондиціонером. Тривалість поїздки – 1 година. Розклад і ціни за посиланням: http://new.compass.lviv.ua

2) Електрички з Приміського вокзалу ст. Львів. Розклад можна перевірити за посиланням: http://railway.lviv.ua/schedule/suburban/

3) Власне авто – GPS координати фестивалю ZaxidFest: 49.785884, 23.49817.

Виїхати зі Львова можна по вулиці Городоцькій на кільці третій з’їзд у напрямку Перемишль – Городок на трасу М11 та прямувати на захід по автостраді, що веде до україно-польського кордону пункт “Шегині – Медика.

Від Стрийського автовокзалу (чи вулиці Стрийської) – виїхати на Кільцеву дорогу Е40 біля Кінг Кроса через перший з’їзд, та проїхавши майже 12 км, повернути по кільцю ліворуч через третій з’їзд на трасу М11.

Що взяти з собою на фестиваль

Фестиваль "ЗАХІД" – подія платна, тому першою чергою беріть з собою квиток, абонемент у наметове містечко (якщо ви придбали його) чи абонемент "паркінг-наметове". Якщо ви купували електронні квитки, будь ласка, роздрукуйте їх.

Якщо Ви плануєте жити у наметовому містечку – візьміть намет, спальні мішки та каремати.

  • Теплий одяг, бо ночі бувають холодними, та змінний одяг на випадок негоди

  • При собі варто мати готівку (залежно від ваших потреб та запланованих витрат)

  • Ліхтарик

  • Старе взуття

  • Кепку, капелюх, банданку – аби прикрити голову від сонця

  • Особисті засоби гігієни

  • Дощовик

  • Документ для посвідчення особи, або його копія

  • Вологі та прості сухі серветки

  • Запас питної води, про всяк випадок

  • Аптечку

  • Алергетикам, людям з хронічними хворобами – ліки (не забудьте рецепт від лікаря)

Більше матеріалів про фестиваль та фото за посиланням також: http://zaxidfest.com

Facebook: https://facebook.com/zaxidfest

Instagram: https://www.instagram.com/zaxidfest_official

Telegram: https://t.me/zaxidfest

YouTube: https://www.youtube.com/user/Matvijchuk

Афіша
Афіша фестивалю ZaxidFest

Теги: Музика LifeStyle Новини України Новини політики Фестивалі Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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