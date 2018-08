Ювілейний фестиваль ZaxidFest: Bullet For My Valentine, Sepultura, Guano Apes та інші

Вперше в Україні виступлять культові британці Bullet For My Valentine – на десятому фестивалі ZaxidFest, що відбудеться біля Львова 24-26 серпня. Фестиваль, який за 10 років став класикою фестивального літа.

Західфест 2018 – це Bullet for My Valentine, Sepultura, Guano Apes, екс-соліст гурту Three Days Grace Adam Gontier, Therion... три дні на трьох сценах, гурти з України, Європи та Америки, ще більше території, шалений настрій і ...

Все це буде і буде гучно на ювілейному, 10 фестивалі Захід 2018, що відбудеться 24-26 серпня під Львовом у с. Родатичі. Перший день фестивалю – День Незалежності України, вхід на концертні майданчики вільний для усіх відвідувачів.

Zaxidfest – один із найстаріших фестивалів незалежної України. Вже протягом 10-ти років фестиваль Захід збирає своїх давніх шанувальників і нових друзів, в "Чарівній Долині" в Родатичах, всього в 40 км від Львова в сторону польського кордону. Zaxidfest – це класичний опен-ейр, який став доброю традицією для багатьох фестивальників: вибратися з задушливого шумного міста з наметамиу ліс, відпочити біля ставків й активностями на свіжому повітрі. У лайнапі цього року симбіоз стилів та музичних напрямків: класика від симфометалу, нюметалу до хеві-металу і року, разом із новими музичними віяннями реп та хіп-хоп музики та представниками популярної культури.

Щорічно організатори ставлять великі сцени, привозять якісний звук і світло, щороку натовпи людей мігрують між локаціями в залежності від своїх музичних уподобань: відриватися на Головній, розслаблятися на Інді сцені, слем на Рок сцені або ще після всього піти в цілковитий відрив на Нічній.

У цьому році на сценах фестивалю виступатимуть гурти найрізноманітніших музичних напрямків. Вперше в Україну приїдуть бойовики світової метал сцени Bullet For My Valentine та очолять Головну сцену фінального дня – 26 серпня. Тут будуть і метри металу Sepultura, законодавці симфонічного металу Therion, відомі німці Guano Apes з програмою старих добрих хітів, Adam Gontier, екс-вокаліст групи Three Days Grace, і безліч інших груп з України та інших країн. У лайн-апі цього року також We Butter The Bread With Butter, Noize MC, Ляпіс-98, Pianoбой, O.Torvald, Пошлая Молли, Tommy Cash, Карна, Тартак, Detach, AННА, Один в Каное, ЛСП, ADAM, 5 Vymir, Detach, Confessions of a Traitor, Беz Обмежень, Latexfauna, Республіка Паліна, Курган и Агрегат, Брем Стокер, Роллікс, 1914, Velikhan, Postman і інші.

Програма тут: http://zaxidfest.com/program

Купити квитки на фестиваль "Захід" (https://zaxidfest.com/ua/page/get-tickets)

Для відвідувачів діятиме розважальна зона, де будуть відбуватися різноманітні майстер-класи та активності, а також буде найбільша фестивальна фотозона. Також на території фестивалю працюватимуть тенісні корти та волейбольне поле. Вночі на території фестивалю діятиме кінотеатр під відкритим небом Cinema Weekend: “Літо” Кирила Серебреннікова, Рок Хвиля і Школа Року.

Фестивальна логістика



Карта фестивалю ZaxidFest

Паркінг

Паркування біля головних воріт фестивалю ЗАБОРОНЕНО. На фестивалі діятимуть два види паркінгу:

· Загальний – на протилежній стороні дороги від повороту на «Чарівну Долину». Відстань до Головних Воріт фестивалю – 500 метрів. Ця автопарковка є безплатною та не охороняється.

· Абонемент « Наметове + паркінг» – безпечно, надійно, платно, периметр під охороною, в’їзд одноразовий. АЛЕ кількість місць обмежена. Також в наявності абонементи для власників мотоциклів.

Трансфер

Київ – ZaxidFest – Київ

Рівне – ZaxidFest – Рівне

Луцьк – ZaxidFest – Луцьк

Ваше місто – ZaxidFest – Ваше місто (ви можете замовити трансфер для своєї компанії 8-20 чоловік з вашого міста на фестиваль і назад).

Деталі: http://new.compass.lviv.ua.

Львів – Західфест:

1) Фестивальні автобуси Львів – ZaxidFest – Львів, відправлятимуться з Двірцевої площі біля Головного залізничного вокзалу у Львові. Автобуси комфортабельні, з кондиціонером. Тривалість поїздки – 1 година. Розклад і ціни за посиланням: http://new.compass.lviv.ua

2) Електрички з Приміського вокзалу ст. Львів. Розклад можна перевірити за посиланням: http://railway.lviv.ua/schedule/suburban/

3) Власне авто – GPS координати фестивалю ZaxidFest: 49.785884, 23.49817.

Виїхати зі Львова можна по вулиці Городоцькій на кільці третій з’їзд у напрямку Перемишль – Городок на трасу М11 та прямувати на захід по автостраді, що веде до україно-польського кордону пункт “Шегині – Медика.

Від Стрийського автовокзалу (чи вулиці Стрийської) – виїхати на Кільцеву дорогу Е40 біля Кінг Кроса через перший з’їзд, та проїхавши майже 12 км, повернути по кільцю ліворуч через третій з’їзд на трасу М11.

Що взяти з собою на фестиваль

Фестиваль "ЗАХІД" – подія платна, тому першою чергою беріть з собою квиток, абонемент у наметове містечко (якщо ви придбали його) чи абонемент "паркінг-наметове". Якщо ви купували електронні квитки, будь ласка, роздрукуйте їх.

Якщо Ви плануєте жити у наметовому містечку – візьміть намет, спальні мішки та каремати.

Теплий одяг, бо ночі бувають холодними, та змінний одяг на випадок негоди

При собі варто мати готівку (залежно від ваших потреб та запланованих витрат)

Ліхтарик

Старе взуття

Кепку, капелюх, банданку – аби прикрити голову від сонця

Особисті засоби гігієни

Дощовик

Документ для посвідчення особи, або його копія

Вологі та прості сухі серветки

Запас питної води, про всяк випадок

Аптечку

Алергетикам, людям з хронічними хворобами – ліки (не забудьте рецепт від лікаря)

Більше матеріалів про фестиваль та фото за посиланням також: http://zaxidfest.com

Facebook: https://facebook.com/zaxidfest

Instagram: https://www.instagram.com/zaxidfest_official

Telegram: https://t.me/zaxidfest

YouTube: https://www.youtube.com/user/Matvijchuk



Афіша фестивалю ZaxidFest