"Юзайте мужиків наповну – сьогодні можна" – як українські зірки святкують 8 березня: фото

Зірки українського шоу-бізнесу у своїх соцмережах продемонстрували, як ставляться до міжнародного жіночого дня та привітали жінок зі святом.

Як українські зірки святкують 8 березня

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Телеведуча Ольга Фреймут у своєму Instagram виклала фото, на якому вона тримає величезний букет квітів та привітала всіх дівчат з весною.

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia) 8 Бер 2018 р. о 1:09 PST

Руслана Лижичко оригінально відзначила міжнародний жіночий день, виклавши фото з фотосесії.

"Ці фото я назвала "Весна на снігу" і присвячую їх особливому натхненню, яке не можливо не відчути. У Володимира Івасюка була моя улюблена пісня "Зірки на снігу", і там є такі слова "я твоє крило, ти моє крило, щастя більшого не треба...тільки ми торкнемось неба...". Мені пощастило під Києвом зробити ці кадри та побачити весну на снігу з парою прекрасних лебедів", – додала співачка.

Допис, поширений Ruslana Official (@ruslana.lyzhychko) 7 Бер 2018 р. о 1:59 PST

Ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча привітала жінок зі святом, тримаючи в руках напис з цифрою 8.

"Дорогі дівчата! Зі святом восьмого березня, бажаю безкінечного щастя! І за іронією долі, саме сьгодні в профілі вас 800 К!! Дякую, що ми разом!", – додала зірка.

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 8 Бер 2018 р. о 5:30 PST

Українська телеведуча Леся Нікітюк також привітала з 8 березня, побажавши жінкам гарної фігури.

"З Весною мої птічки. Всім дівчатам бажаю гарної фігури, прокачаного горіха, пласких животиківі безцілюлітного життя!!", – добавила зірка.

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 7 Бер 2018 р. о 11:48 PST

Українськ акторка Ольга Сумська виклала фото з букетом ручної роботи від доньки.

Відома телеведуча Маша Євросініна оригінально підійшла до привітання і розповіла про свою історію святкування 8 березня.

"Останні роки я все більше замислююся , що це взагалі за таке свято, і нащо щороку всі сперечаються : потрібно воно чи ні? Подивіться на жінок в цей день- всі усміхнені та щасливі , хоча й вітають здебільшого одна одну. Квіти - це ж завжди приємно !! Але моє сьогоднішнє Восьме Березня - це усвідомлення того, що навіть квіти ці можна дарувати з певним значенням..", – написала зірка, після чого розмістила також всі досягення жінок, які боряться за рівність прав.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 8 Бер 2018 р. о 6:02 PST

Співачка Тоня Матвієнко у своєму Instagram виклала фото з букетом тюльпанів, який приніс їй друг Арсена Мірзояна, оскільки він зараз не має змоги бути поруч.

Солістка гурту "The Hardkiss" Юля Саніна у своєму Instagram привітала жінок з днем весни.

Допис, поширений Юлия Санина (@the_hardkiss) 8 Бер 2018 р. о 3:56 PST

Співачка Наталя Могилевська напередодні 8 березня написала пост в Instagram, в якому назвала жінок богинями і закликала жінок поважати себе, а також попросила жінок написати в коментарях свої три найголовніші сторони.

Співачка MamaRika ( Анастасія Кочетова) у своєму Instagram виклала відео з букетом квітів та закликала жінок "юзати" сьогодні чоловіків.

Співачка Гайтана також привітала жінок з весною.

Учасниця гурту "Время и Стекло" Надія Дорофєєва притіла з 8 березнем дописом у Facebook "Дівчата, наш день".