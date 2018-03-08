11:00
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    3°C 0°C
  • четвер
    5°C 0°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Юзайте мужиків наповну – сьогодні можна" – як українські зірки святкують 8 березня: фото

1653 Читать новость на русском
Як українські зірки святкують 8 березня: фото
Як українські зірки святкують 8 березня: фото / 24 Канал

Зірки українського шоу-бізнесу у своїх соцмережах продемонстрували, як ставляться до міжнародного жіночого дня та привітали жінок зі святом.

Як українські зірки святкують 8 березня

Читайте також: Зі святом 8 березня – зворушливі привітання коханій дівчині

Телеведуча Ольга Фреймут у своєму Instagram виклала фото, на якому вона тримає величезний букет квітів та привітала всіх дівчат з весною.

Руслана Лижичко оригінально відзначила міжнародний жіночий день, виклавши фото з фотосесії.

"Ці фото я назвала "Весна на снігу" і присвячую їх особливому натхненню, яке не можливо не відчути. У Володимира Івасюка була моя улюблена пісня "Зірки на снігу", і там є такі слова "я твоє крило, ти моє крило, щастя більшого не треба...тільки ми торкнемось неба...". Мені пощастило під Києвом зробити ці кадри та побачити весну на снігу з парою прекрасних лебедів", – додала співачка.

Ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча привітала жінок зі святом, тримаючи в руках напис з цифрою 8.

"Дорогі дівчата! Зі святом восьмого березня, бажаю безкінечного щастя! І за іронією долі, саме сьгодні в профілі вас 800 К!! Дякую, що ми разом!", – додала зірка.

Українська телеведуча Леся Нікітюк також привітала з 8 березня, побажавши жінкам гарної фігури.

"З Весною мої птічки. Всім дівчатам бажаю гарної фігури, прокачаного горіха, пласких животиківі безцілюлітного життя!!", – добавила зірка.

Українськ акторка Ольга Сумська виклала фото з букетом ручної роботи від доньки.

Відома телеведуча Маша Євросініна оригінально підійшла до привітання і розповіла про свою історію святкування 8 березня.

"Останні роки я все більше замислююся , що це взагалі за таке свято, і нащо щороку всі сперечаються : потрібно воно чи ні? Подивіться на жінок в цей день- всі усміхнені та щасливі , хоча й вітають здебільшого одна одну. Квіти - це ж завжди приємно !! Але моє сьогоднішнє Восьме Березня - це усвідомлення того, що навіть квіти ці можна дарувати з певним значенням..", – написала зірка, після чого розмістила також всі досягення жінок, які боряться за рівність прав.

Співачка Тоня Матвієнко у своєму Instagram виклала фото з букетом тюльпанів, який приніс їй друг Арсена Мірзояна, оскільки він зараз не має змоги бути поруч.

Солістка гурту "The Hardkiss" Юля Саніна у своєму Instagram привітала жінок з днем весни.

Співачка Наталя Могилевська напередодні 8 березня написала пост в Instagram, в якому назвала жінок богинями і закликала жінок поважати себе, а також попросила жінок написати в коментарях свої три найголовніші сторони.

В преддверии 8 марта хочу всем вам, мои Богини, посвятить пост. Скромная, вроде бы неприметная девушка написала что не потеряла почему-то наивной радости за всех и вся, не смотря на ни на что. Я вдохновилась написать об этом. Радость за всех и вся - это изначальное качество Царицы. И оно у Вас есть. В любом возрасте и в любом статусе Вы останетесь ею. На этом примере я хочу показать что такое ценить, уважать и знать себя. Честность в финансах - главное качество хорошего бизнесмена и продавца, раскройте это. Всем хозяевам бизнеса не хватает честных финансистов и так далее...Стать финансистом можно за полгода, а честным человеком - нет. Увидьте свою ценность. Найдите тех, кто нуждается именно в вас! ️Жду здесь завтра ваши три главные стороны. Будем думать где они нужнее всего!!!! #могилевская #8марта #люблювас #love #womansday #smile

Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Співачка MamaRika ( Анастасія Кочетова) у своєму Instagram виклала відео з букетом квітів та закликала жінок "юзати" сьогодні чоловіків.

Співачка Гайтана також привітала жінок з весною.

Учасниця гурту "Время и Стекло" Надія Дорофєєва притіла з 8 березнем дописом у Facebook "Дівчата, наш день".

Теги: LifeStyle Ольга Фреймут Музика 8 березня Катя Осадча Руслана Гайтана
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 8 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сьогодні, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1056
Будни
сьогодні, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 1970
Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
11 березня, 22:01 Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
Блог Медіа 1446
Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
11 березня, 21:39 Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
1315
Найсмішніше з соцмереж за тиждень: Рубан-перевізник, Путін і кулак з татуюванням
11 березня, 20:01 Найсмішніше з соцмереж за тиждень: Рубан-перевізник, Путін і кулак з татуюванням
8297
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук