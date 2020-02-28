З 1 березня запрацює віртуальний реверс газу між Україною та Словаччиною

Український та словацький оператори газотранспортної системи з 1 березня запускають віртуальний реверс газу. Компанії щоденно пропонуватимуть ринку 10 мільйонів кубометрів газу.

Потужність віртуального реверсу може змінюватися залежно від інтересів ринку. Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

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ОГТС України та словацький оператор Eustream запускають віртуальний реверс через точку з’єднання Вельке Капушани – Ужгород з 1 березня 2020 року,

– йдеться в повідомленні.

Вона підсилить точку з’єднання Будінце, яку використовують для імпорту природного газу в Україну з 2014 року.

Починаючи з 1 березня, оператори щоденно пропонуватимуть ринку 10 мільйонів кубометрів газу. Однак потужність залежатиме від фізичного потоку в напрямку Україна – Словаччина. Вона може бути перервана у випадку відсутності потоку або збільшена за наявності інтересу з боку ринку.



Український та словацький оператори ГТС запускають віртуальний реверс / Фото Tsoua.com

Що було раніше

Гендиректор ОГТС Сергій Макогон нагадав, що російський "Газпром" "намагався обмежити можливості імпорту газу з ЄС". Тому у 2014 році Україна не могла за допомогою віртуального реверсу імпортувати газ в Україну.

"Нам довелося побудувати новий фізичний інтерконектор – трубопровід Вояни – Ужгород, щоб почати поставки газу зі Словаччини", – пояснив Макогон. За його словами, це дозволило компанії встояти й не потрапити в повну залежність від "Газпрому".

Директор ОГТС також анонсував, що незабаром запрацює віртуальний реверс і по Угорщині.

Зверніть увагу! 24 січня Україна через газовимірювальну станцію Дроздовичі розпочала віртуальний реверс природного газу з Польщі.

Що таке віртуальний реверс? Обмін природним газом між операторами газотранспортних систем. При цьому фізично газ через кордон не переміщається, а сторони здійснюють взаємозалік.