10:41
22 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
23°C 14°C
  • четвер
    24°C 11°C
  • п'ятниця
    28°C 11°C
  • субота
    29°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда керує картонним роботом. Жириновський дає уроки англійської
Вєсті Кремля
21:16, 21 серпня
Вєсті.UA. Поплавський подався в лікарі. Медіаімперія Медведчука
Вєсті.UA
21:02, 21 серпня
Схеми Януковича живуть і процвітають, або Чому за промахи будівельників покарали лікарів
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Медицина
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

З 1 вересня зміниться формат невідкладної медичної допомоги Києва

223 Читать новость на русском
Швидка медична допомога
Швидка медична допомога / Фото з вільних джерел

Бригади невідкладної медичної допомоги переходять у підпорядкування Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

Читайте також: Чому затримується рідина в організмі: 6 причин

За словами директора Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, щоб викликати меддопомогу киянам достатньо набрати номер "103". Відповідно, немає потреби запам’ятовувати семизначний номер невідкладної допомоги кожного району.

Також з’явиться контроль за викликом вже на етапі його отримання – аудіозапис усіх розмов з диспетчером та ідентифікація номера абонента.

Як зміниться формат невідкладної медичної допомоги Києва
Як зміниться формат невідкладної медичної допомоги Києва

Усі виклики прийматиме фахівець, що визначатиме, яку допомогу надіслати – "невідкладну медичну" чи "швидку".

Валентина Гінзбург зазначила, що сімейні лікарі, педіатри та терапевти працюють у будні дні з 08:00 до 20:00 та у святкові 9:00 до 15:00.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Новини Києва Здоров'я Здорове життя Медицина
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук