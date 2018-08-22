З 1 вересня зміниться формат невідкладної медичної допомоги Києва

Бригади невідкладної медичної допомоги переходять у підпорядкування Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

Читайте також: Чому затримується рідина в організмі: 6 причин

За словами директора Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, щоб викликати меддопомогу киянам достатньо набрати номер "103". Відповідно, немає потреби запам’ятовувати семизначний номер невідкладної допомоги кожного району.

Також з’явиться контроль за викликом вже на етапі його отримання – аудіозапис усіх розмов з диспетчером та ідентифікація номера абонента.



Як зміниться формат невідкладної медичної допомоги Києва

Усі виклики прийматиме фахівець, що визначатиме, яку допомогу надіслати – "невідкладну медичну" чи "швидку".

Валентина Гінзбург зазначила, що сімейні лікарі, педіатри та терапевти працюють у будні дні з 08:00 до 20:00 та у святкові 9:00 до 15:00.