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      З 2019 року хворі на туберкульоз лікуватимуться вдома

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      Хворі на туберкульоз лікуватимуться вдома
      Хворі на туберкульоз лікуватимуться вдома / 5.ua

      Наступного року хворі на туберкульоз лікуватимуться переважно амбулаторно, їх спостерігатимуть сімейні лікарі.

      Про це на прес-брифінгу заявив перший заступник Генерального директора ДУ “Центр громадського здоров’я МОЗ України” Віктор Ляшко, передає "Укрінформ".

      Читайте також: Епідемія туберкульозу в Україні: чому за 20 років проблема не подолана

      За його словами, перехід на амбулаторне запланований з другого півріччя 2019 року. Кошти сімейним лікарям за супровід хворих з туберкульозом виплачуватиме Національна служба здоров'я України.

       
      Туберкульоз – що це?
      Це інфекційне захворювання, збудником якого є мікобактерія туберкульозу. Захворювання передається переважно повітряно-крапельним шляхом. У 90% випадків туберкульоз вражає легені. Однак, це захворювання може ушкодити нирки, хребет, мозок, лімфатичні вузли, кишківник, шкірні покриви, статеві органи тощо.

      "Це буде доплата сімейним лікарям, які виявили хворого на туберкульоз та супроводжували процес лікування. При наданні первинної медичної допомоги впроваджується анкетування хворих на туберкульоз. Лікарі помилково вважають, що анкетування замінить існуючі методи діагностики. Це – неправда. Анкета впроваджується лише для того, щоб лікарі не пропускали випадки туберкульозу", – розповів Ляшко.

      Туберкульоз симптоми
      Хворі на туберкульоз будуть лікуватися вдома

       
      Туберкульоз – симптоми
      1. Кашель, що триває понад 2 тижні.
      2. Підвищена температура, що не спадає понад тиждень.
      3. Утруднене дихання.
      4. Біль у грудях.
      5. Поганий апетит, слабкість.
      6. Втрата ваги.
      7. Підвищене потовиділення.
      8. Кровохаркання.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Новини України Здоров'я Лікування Медицина Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: 24 Канал
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