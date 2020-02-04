З 2020 року з України більше не здійснюватиметься 27 авіарейсів: список
З початку 2020 року більше не будуть здійснюватися одразу 27 міжнародних авіарейсів з українських міст. Найбільше такі зміни торкнуться Києва – зі столиці перестануть літати одразу за 15 напрямками.
Про зміни польотів з українських аеропортів повідомляє ресурс "Lowcost.ua".
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Які авіарейси більше не виконуватимуться з Києва:
- Київ – Мілан, аеропорт "Бергамо" (Італія), перевізник Ernest Airlines;
- Київ – Мілан, аеропорт "Мальпенса" (Італія), Ernest Airlines;
- Київ – Рим (Італія), Ernest Airlines;
- Київ – Неаполь (Італія), Ernest Airlines;
- Київ – Болонья (Італія), Ernest Airlines;
- Київ – Генуя (Італія), Ernest Airlines;
- Київ – Амман (Йорданія), МАУ;
- Київ – Мінськ (Білорусь), МАУ;
- Київ – Рига (Латвія), МАУ;
- Київ – Пекін (Китай), МАУ;
- Київ – Краків (Польща), МАУ;
- Київ – Бангкок (Таїланд), МАУ;
- Київ – Тегеран (Іран), МАУ;
- Київ – Стокгольм (Швеція), Ryanair;
- Київ – Нюрнберг (Німеччина), Ryanair.
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Які рейси не здійснюються зі Львова:
- Львів – Венеція (Італія), Ernest Airlines;
- Львів – Мілан, аеропорт "Бергамо" (Італія), Ernest Airlines;
- Львів – Рим (Італія), Ernest Airlines;
- Львів – Неаполь (Італія), Ernest Airlines;
- Львів – Шарджа (Єгипет), SkyUp.
Скасовані рейси з Харкова:
- Харків – Мілан (Італія), Ernest Airlines;
- Харків – Рим (Італія), Ernest Airlines;
- Харків – Шарджа (Єгипет), SkyUp.
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Куди ще скасували рейси:
- Одеса – Рим (Італія), Ernest Airlines;
- Одеса – Бухарест (Румунія), Tarom;
- Івано-Франківськ – Бухарест (Румунія), "Роза вітрів";
- Запоріжжя – Шарджа (Єгипет), SkyUp.
Чому так багато рейсів скасував перевізник Ernest Airlines?Усе через те, що Національне агентство з цивільної авіації Італії ENAC зупинило дію ліцензії авіакомпанії Ernest Airlines на перевезення пасажирів та вантажів із 13 січня 2020 року.
Зауважимо, такі санкції до авіаперевізника не пов'язані з безпекою польотів. Саме тому заборона здійснювати рейси почала діяти не миттєво, а з відтермінуванням майже до середини січня 2020 року.
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