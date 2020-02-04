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      З 2020 року з України більше не здійснюватиметься 27 авіарейсів: список

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      Які рейси з України більше не будуть здійснюватися з 2020 року / ілюстративне фото

      З початку 2020 року більше не будуть здійснюватися одразу 27 міжнародних авіарейсів з українських міст. Найбільше такі зміни торкнуться Києва – зі столиці перестануть літати одразу за 15 напрямками.

      Про зміни польотів з українських аеропортів повідомляє ресурс "Lowcost.ua".​

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      Які авіарейси більше не виконуватимуться з Києва:

      • Київ – Мілан, аеропорт "Бергамо" (Італія), перевізник Ernest Airlines;
      • Київ – Мілан, аеропорт "Мальпенса" (Італія), Ernest Airlines;
      • Київ – Рим (Італія), Ernest Airlines;
      • Київ – Неаполь (Італія), Ernest Airlines;
      • Київ – Болонья (Італія), Ernest Airlines;
      • Київ – Генуя (Італія), Ernest Airlines;
      • Київ – Амман (Йорданія), МАУ;
      • Київ – Мінськ (Білорусь), МАУ;
      • Київ – Рига (Латвія), МАУ;
      • Київ – Пекін (Китай), МАУ;
      • Київ – Краків (Польща), МАУ;
      • Київ – Бангкок (Таїланд), МАУ;
      • Київ – Тегеран (Іран), МАУ;
      • Київ – Стокгольм (Швеція), Ryanair;
      • Київ – Нюрнберг (Німеччина), Ryanair.

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      Які рейси не здійснюються зі Львова:

      • Львів – Венеція (Італія), Ernest Airlines;
      • Львів – Мілан, аеропорт "Бергамо" (Італія), Ernest Airlines;
      • Львів – Рим (Італія), Ernest Airlines;
      • Львів – Неаполь (Італія), Ernest Airlines;
      • Львів – Шарджа (Єгипет), SkyUp.

      Скасовані рейси з Харкова:

      • Харків – Мілан (Італія), Ernest Airlines;
      • Харків – Рим (Італія), Ernest Airlines;
      • Харків – Шарджа (Єгипет), SkyUp.

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      Куди ще скасували рейси:

      • Одеса – Рим (Італія), Ernest Airlines;
      • Одеса – Бухарест (Румунія), Tarom;
      • Івано-Франківськ – Бухарест (Румунія), "Роза вітрів";
      • Запоріжжя – Шарджа (Єгипет), SkyUp.

      Чому так багато рейсів скасував перевізник Ernest Airlines?Усе через те, що Національне агентство з цивільної авіації Італії ENAC зупинило дію ліцензії авіакомпанії Ernest Airlines на перевезення пасажирів та вантажів із 13 січня 2020 року.

      Зауважимо, такі санкції до авіаперевізника не пов'язані з безпекою польотів. Саме тому заборона здійснювати рейси почала діяти не миттєво, а з відтермінуванням майже до середини січня 2020 року.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Києва Новини Одеси авіація Новини Львова Новини Харкова Новини Івано-Франківська Новини Запоріжжя Подорожі
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