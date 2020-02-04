З 2020 року з України більше не здійснюватиметься 27 авіарейсів: список

Які рейси з України більше не будуть здійснюватися з 2020 року / ілюстративне фото

З початку 2020 року більше не будуть здійснюватися одразу 27 міжнародних авіарейсів з українських міст. Найбільше такі зміни торкнуться Києва – зі столиці перестануть літати одразу за 15 напрямками.