З 8 березня, жіноцтво: у Брюсселі вперше виписали штраф за сексизм
У Бельгії суд зобов'язав чоловіка сплатити штраф у 3 тисячі євро за сексистське висловлювання у бік поліцейської.
Такий випадок є першим у країні, пише The New York Times.
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Інцидент стався, коли чоловік порушив правила дорожнього руху. З'ясувати ситуацію підійшли поліцейські, серед яких була і жінка. Вказавши на правопорушення бельгійцю, той зневажливо "прокоментував" слова правоохоронниці.
Замовкни, я не розмовляю з жінками. Поліція – це не жіноча робота,
– кинув чоловік.
Зрештою, його затримали та подали позов до суду. Проте бельгієць у суді так і не з’явився. Тож Феміда розглянула справу без нього та призначила штраф у три тисячі євро. Якщо правопорушник його не виплатить, то у нього з'явиться перспектива місячного перебування у в’язниці.
Разом з тим, чоловік ще має час оскаржити вирок.
До слова, закон покарання за сексизм у Бельгії ухвалили в 2014 році. Він став доповненням до проекту про загальну неприпустимість дискримінації. Проте до 2018 року не було зареєстровано жодного випадку, щоб людину визнали винною та притягли до відповідальності за сексизм.