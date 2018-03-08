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З 8 березня, жіноцтво: у Брюсселі вперше виписали штраф за сексизм

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Стоп сексизм!
Стоп сексизм! / Фото з відкритих джерел

У Бельгії суд зобов'язав чоловіка сплатити штраф у 3 тисячі євро за сексистське висловлювання у бік поліцейської.

Такий випадок є першим у країні, пише The New York Times.

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Інцидент стався, коли чоловік порушив пра­вила до­рожнь­ого ру­ху. З'ясувати ситуацію підійшли поліцейські, серед яких була і жінка. Вказавши на правопорушення бельгійцю, той зневажливо "прокоментував" слова правоохоронниці.

Замовкни, я не роз­мовляю з жінка­ми. Поліція – це не жіно­ча ро­бота,
– кинув чоловік.

Зрештою, його затримали та по­дали по­зов до су­ду. Проте бельгієць у суді так і не з’явив­ся. Тож Феміда розглянула справу без нього та призначила штраф у три тисячі євро. Як­що правопо­руш­ник його не вип­ла­тить, то у нього з'явиться перспектива місячного перебування у в’яз­ни­ці.

Разом з тим, чоловік ще має час оскаржити вирок.

До слова, за­кон покарання за сек­сизм у Бельгії ухвалили в 2014 році. Він став доповненням до проекту про за­галь­ну неп­ри­пус­тимість дис­кримінації. Проте до 2018 ро­ку не бу­ло зареєстровано жод­но­го ви­пад­ку, щоб людину визнали винною та притягли до відповідальності за сексизм.

Теги: LifeStyle Штрафи Бельгія
Джерело: 24 Канал
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