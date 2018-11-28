З березня Україну покинуло понад 720 тисяч осіб, – Ukrainianpeopleleaks

Із України з 20 березня 2018-го виїхало понад 720 тисяч осіб.

Багато з них – трудові мігранти. Кожні 30 секунд кількість тих, хто виїхав, збільшується на одну людину, повідомляє "Обозреватель".

Про це повідомляє платформа ukrainianpeopleleaks.com, яка в режимі живого часу підраховує число мігрантів, котрі залишили країну. Автор ідеї – невідомий. При цьому назва сайту співзвучна з WikiLeaks. Це міжнародна некомерційна організація, яка публікує секретну інформацію із анонімних джерел.

Ukrainianpeopleleaks для підрахунку статистики використовували дані, які озвучив міністр закордонних справ Павло Клімкін. За його словами, щомісяця із країни на заробітки їдуть 100 тис. осіб. Цьогоріч загроза впливу трудової міграції на ситуацію в економіці вперше була включена в консенсус-прогноз МЕРТ. Уже зараз у більшості лікарень – дефіцит молодшого медичного персоналу.

Як повідомлялось раніше, головний наслідок трудової міграції для України – скорочення населення. Міністр соцполітики Андрій Рева відзначив, що в міграції перебувають 3,2 млн осіб, а проблема торкнулася 9 млн чоловік (у тому числі дітей заробітчан).

Також стало відомо, що українських трудових мігрантів регулярно обманюють за кордоном, а країни Європейського Союзу – не виняток.

Зазначимо, що на думку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, повернутися в Україну трудових мігрантів підштовхне зарплата 10 тис. грн.

"Вважаю, що середня заробітна плата в країні повинна дорівнювати не менше 10 тис. грн. Я думаю, що в цьому році ми зможемо досягти таких показників. Тоді люди будуть повертатися (із-за кордону)", – сказав Гройсман декілька місяців тому.