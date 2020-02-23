13:59
23 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Куди поділись путінські бабки. Російські ветерани стали мандрівниками
      Вєсті Кремля
      13:44, 22 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Екстрасенси врятують від коронавірусу. Путінські байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020

      З червоними зірками і портретами бойовиків: як окупанти привчають дітей святкувати 23 лютого

      - Читать новость на русском
      Окупанти привчають дітей святкувати 23 лютого / фото із соцмереж

      Портрети проросійських бойовиків, п’ятикутні червоні зірки, георгіївськи стрічки, військова форма – все це атрибути "свята" 23 лютого в окупантів. Найжахливіше, що від хворої фантазії російських загарбників страждають діти. У дитсадках та школах організовують цілі дійства до так званого Дня захисника Вітчизни – радянсько-російського вигаданого свята.

      Так, в мережі з’являються фото та відео з тимчасово окупованих Криму і Донбасу. Зокрема, в окупованій Амвросіївці дітей змусили взяти у руки портрети бойовиків та червоні п’ятикутні зірки. Малюки, одягнені у пілотки марширували та співали пісню про "свято" і "захисників". Ролик на своїй фейсбук-сторінці розмістив Анатолій (Штірліц) Штефан.

      Дізнайтеся більше: 23 лютого: прихована ганьба Радянського Союзу

      До того ж за спинами в дітей на стіні розміщено напис "Ростимо патріотів. 23", виконаного у кольорах триколору "ДНР".

      Діти в Амвросіївці "святкують" 23 лютого: відео

      У Криму – ще гірше: дітей наряджають у військову форму, дають у руки автомати, вчать стріляти. Прикрашають зали для "святкування" тими ж червоними зірками, а ще – червоними прапорами з серпом і молотом.

      "Свято" у Джанкої

      Свою згубну політику поширюють на найменших (Ялта)

      Лівадія:

      Джанкой:

      Симеїз:

       

      Прогноз магнітних бур на лютий 2020 року
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Російська пропаганда Діти і неповнолітні СРСР Історія Новини Росії Анексія Криму Курйозні новини Проросійські бойовики Окуповані території Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Де поїсти в Парижі: 5 найкращих закладів від Євгена Клопотенка
      Євген Клопотенко
      сьогодні , 09:23 Є ідея: історії українців, які знайшли гроші для бізнесу
      Юлія Поскробок
      сьогодні , 08:40 Як мотивувати себе до дій?
      Ярослава Гресь
      сьогодні , 08:02 Українці в Польщі: скільки заробляють, витрачають та де шукають роботу
      Юлія Поскробок
      сьогодні , 07:45 Ф'юрі технічним нокаутом переміг Уайлдера і став новим чемпіоном WBC: відео бою
      Михайло Гема
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук