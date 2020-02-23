З червоними зірками і портретами бойовиків: як окупанти привчають дітей святкувати 23 лютого

Портрети проросійських бойовиків, п’ятикутні червоні зірки, георгіївськи стрічки, військова форма – все це атрибути "свята" 23 лютого в окупантів. Найжахливіше, що від хворої фантазії російських загарбників страждають діти. У дитсадках та школах організовують цілі дійства до так званого Дня захисника Вітчизни – радянсько-російського вигаданого свята.

Так, в мережі з’являються фото та відео з тимчасово окупованих Криму і Донбасу. Зокрема, в окупованій Амвросіївці дітей змусили взяти у руки портрети бойовиків та червоні п’ятикутні зірки. Малюки, одягнені у пілотки марширували та співали пісню про "свято" і "захисників". Ролик на своїй фейсбук-сторінці розмістив Анатолій (Штірліц) Штефан.

Дізнайтеся більше: 23 лютого: прихована ганьба Радянського Союзу

До того ж за спинами в дітей на стіні розміщено напис "Ростимо патріотів. 23", виконаного у кольорах триколору "ДНР".

Діти в Амвросіївці "святкують" 23 лютого: відео

У Криму – ще гірше: дітей наряджають у військову форму, дають у руки автомати, вчать стріляти. Прикрашають зали для "святкування" тими ж червоними зірками, а ще – червоними прапорами з серпом і молотом.

"Свято" у Джанкої

Свою згубну політику поширюють на найменших (Ялта)

Лівадія:

Ливадия

Местная школа

Диды пока без палок,но наготове и под рукой pic.twitter.com/C9av0gMJOu — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) February 23, 2020

Джанкой:

Кинопремьеры гавани

20 февраля 2020 года. Джанкой.

Юнармейцы и кандидаты отряда "Пламя" посетили премьеру фильма "Калашников"-цитата

мимими родной гавани pic.twitter.com/64Ae2EEnL8 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) February 23, 2020

Симеїз: