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З чим носити джинси: 13 стильних і простих ідей у фото

1413 Читать новость на русском
З чим носити джинси
З чим носити джинси / whowhatwear.co.uk

Джинси стали незамінним елементом гардеробу – ми витягуємо їх з шафи, коли немає часу подумати, що одягнути.

Джинси – універсальні, оскільки підходять для будь-якої події чи то домашня вечірка, чи діловий захід.

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Проте ми часто комбінуємо денім з футболкою чи блузою. Натомість експерти порталу Who What Wear закликають проекспериментувати і не боятися незвичних поєднань.

Дивіться далі добірку варіантів, як освіжити образ з джинсами.

З блузою:

З гарною багатошаровістю:

З класичним жакетом:

З блузою з вирізом на спині:

З леопардовим принтом, який зараз у моді: 

З цікавим взуттям:

З блузою на одне плече:

Із сміливою сукнею:

З сяючим взуттям:

З панчохами: 

З мюлями на підборах:

З шкіряним поясом: 

З металіком: 

Теги: Стиль і мода LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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