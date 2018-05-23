З чим носити джинси: 13 стильних і простих ідей у фото

Джинси стали незамінним елементом гардеробу – ми витягуємо їх з шафи, коли немає часу подумати, що одягнути.

Джинси – універсальні, оскільки підходять для будь-якої події чи то домашня вечірка, чи діловий захід.

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Проте ми часто комбінуємо денім з футболкою чи блузою. Натомість експерти порталу Who What Wear закликають проекспериментувати і не боятися незвичних поєднань.

Дивіться далі добірку варіантів, як освіжити образ з джинсами.

З блузою:

З гарною багатошаровістю:

З класичним жакетом:

З блузою з вирізом на спині:

З леопардовим принтом, який зараз у моді:

З цікавим взуттям:

З блузою на одне плече:

Із сміливою сукнею:

З сяючим взуттям:

З панчохами:

З мюлями на підборах:

З шкіряним поясом:

З металіком: