З чим носити джинси: 13 стильних і простих ідей у фото
Джинси стали незамінним елементом гардеробу – ми витягуємо їх з шафи, коли немає часу подумати, що одягнути.
Джинси – універсальні, оскільки підходять для будь-якої події чи то домашня вечірка, чи діловий захід.
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Проте ми часто комбінуємо денім з футболкою чи блузою. Натомість експерти порталу Who What Wear закликають проекспериментувати і не боятися незвичних поєднань.
Дивіться далі добірку варіантів, як освіжити образ з джинсами.
З блузою:
З гарною багатошаровістю:
З класичним жакетом:
З блузою з вирізом на спині:
З леопардовим принтом, який зараз у моді:
З цікавим взуттям:
З блузою на одне плече:
Із сміливою сукнею:
З сяючим взуттям:
З панчохами:
З мюлями на підборах:
З шкіряним поясом:
З металіком: