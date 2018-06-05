З чим носити піджак влітку: стильні ідеї у фото

З приходом тепла ми традиційно перебираємо гардероб, відкладаючи шуби та светри у сторону. Але є речі, які повинні перебувати у шафі цілий рік – це джинси, черевики, а також структурований піджак.

Піджаки не лише підходять до будь-якого сезону, вони також є універсальним одягом і комбінуються з різними стилями. Пропонуємо переглянути добірку фото, з чим можна носити піджак влітку. Читайте також: Що взути до літньої сукні, крім каблуків: варіанти у фото З літньою сукнею Із спідницею З шортами З комбінезоном З паском