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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

З чим носити піджак влітку: стильні ідеї у фото

409 Читать новость на русском
З чим носити піджак
З чим носити піджак / 24 Канал

З приходом тепла ми традиційно перебираємо гардероб, відкладаючи шуби та светри у сторону. Але є речі, які повинні перебувати у шафі цілий рік – це джинси, черевики, а також структурований піджак.

Піджаки не лише підходять до будь-якого сезону, вони також є універсальним одягом і комбінуються з різними стилями.

Пропонуємо переглянути добірку фото, з чим можна носити піджак влітку.

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З літньою сукнею

Із спідницею

З шортами

З комбінезоном

З паском 

Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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