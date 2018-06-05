З чим носити піджак влітку: стильні ідеї у фото
З приходом тепла ми традиційно перебираємо гардероб, відкладаючи шуби та светри у сторону. Але є речі, які повинні перебувати у шафі цілий рік – це джинси, черевики, а також структурований піджак.
Піджаки не лише підходять до будь-якого сезону, вони також є універсальним одягом і комбінуються з різними стилями.
Пропонуємо переглянути добірку фото, з чим можна носити піджак влітку.
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З літньою сукнею
Із спідницею
З шортами
З комбінезоном
З паском
Джерело: 24 Канал
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