З чим носять білі джинси світові фешн-блогери: стильні ідеї у фото
Сьогодні білі джинси носять не лише з футболками та худі, а й з класичними жакетами та розкішними блузами. Білі кюлоти, завужені джинси з дірками чи штани-кльош з деніму перебувають у тренді вже не перший сезон цього року.
Наймодніші блогери з усього світу поєднують, здається, непоєднувані речі, але тим не менше виглядають неймовірно стильно.
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Пропонуємо звернути увагу, з чим носять білі джинси фешн-блогери в Instagram весною-літом 2018.
Білі джинси-кльош з ніжною блузою і гостроносими підборами:
Білі "рвані" джинси з в'язаним светром, кепкою та стильними аксесуарами:
"Total white"-образ з комбінезона, сорочки та кросівок білого кольору:
Білі джинси з тренчем з квітковим принтом і солом'яні деталі:
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Для холодних морських прогулянок, – білі джинси, жакет і блакитна сорочка в смужку:
Білі джинси з традиційним спортивним худі, кросівками та яскравою сумкою:
Білі джинси-кльош з лляною over-size футболкою та гостронисими підборами сірого кольору:
Білі джинси прямого крою з чорним жакетом та темно-зеленими черевиками і капелюхом:
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Стильні білі джинси з високою талією і біла кофта з аксесуарами і чорною сумкою:
Якщо у літню пору погода не тішить, то фінальний образ з білих джинсів, червоного тренчу і чорної футболки та взуття зроблять ваш "лук" безпрограшним!