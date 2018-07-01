З чим носять білі джинси світові фешн-блогери: стильні ідеї у фото

К'яра Ферраньї і Шарлотта Гроенвельд / Фото з соцмереж

Сьогодні білі джинси носять не лише з футболками та худі, а й з класичними жакетами та розкішними блузами. Білі кюлоти, завужені джинси з дірками чи штани-кльош з деніму перебувають у тренді вже не перший сезон цього року.