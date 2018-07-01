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Телеканал новин 24 Новини Стиль і мода

З чим носять білі джинси світові фешн-блогери: стильні ідеї у фото

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К'яра Ферраньї і Шарлотта Гроенвельд
К'яра Ферраньї і Шарлотта Гроенвельд / Фото з соцмереж

Сьогодні білі джинси носять не лише з футболками та худі, а й з класичними жакетами та розкішними блузами. Білі кюлоти, завужені джинси з дірками чи штани-кльош з деніму перебувають у тренді вже не перший сезон цього року.

Наймодніші блогери з усього світу поєднують, здається, непоєднувані речі, але тим не менше виглядають неймовірно стильно.

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Пропонуємо звернути увагу, з чим носять білі джинси фешн-блогери в Instagram весною-літом 2018.

Білі джинси-кльош з ніжною блузою і гостроносими підборами:

 

Білі "рвані" джинси з в'язаним светром, кепкою та стильними аксесуарами:

 

"Total white"-образ з комбінезона, сорочки та кросівок білого кольору:

 

Білі джинси з тренчем з квітковим принтом і солом'яні деталі:

 

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Для холодних морських прогулянок, – білі джинси, жакет і блакитна сорочка в смужку:

 

Білі джинси з традиційним спортивним худі, кросівками та яскравою сумкою:

 

Білі джинси-кльош з лляною over-size футболкою та гостронисими підборами сірого кольору:

 

Білі джинси прямого крою з чорним жакетом та темно-зеленими черевиками і капелюхом:

 

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Стильні білі джинси з високою талією і біла кофта з аксесуарами і чорною сумкою:

 

Якщо у літню пору погода не тішить, то фінальний образ з білих джинсів, червоного тренчу і чорної футболки та взуття зроблять ваш "лук" безпрограшним!

 

 

Теги: LifeStyle Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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