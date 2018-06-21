Коли ж як не влітку сміливо демонструвати свої ніжки у коротких шортах в поєднанні зі стильними топами? В 2000-х, коли світ шаленів від джинсових шортів, комбінезонів та спідниць ще ніхто би не зміг подумати, що насправді шорти можна буде носити з будь-якого матеріалу і з будь-якими речами.

Мас-маркет та модні будинки з усього світу у своїх літніх колекціях показали, що шорти можуть бути як з деніму, так і бавовни, льону чи шовку. Якщо у 2017 році модниці не боялись виходити на вулицю у шортах з віскози, які нагадували піжаму, то цього року в літньому сезоні можна все частіше побачити бавовняні та лляні шорти в трендову смужку чи горох.

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Такі шорти можна одягнути як на пляжну прогулянку з друзями, так і на побачення у ваш романтичний вечір – лише правильно підберіть цілісний образ і ви будете виглядати неперевершено і дуже стильно.



З чим стильно поєднувати шорти влітку: фото модних ідей

Пропонуємо звернути увагу на декілька варіантів, як можна носити шорти з різних матеріалів з топами, блузами, жакетами та навіть в'язаними светрами.

Джинсові шорти

Лляні шорти

Шовкові шорти

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Бавовняні шорти