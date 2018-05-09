З чого почався роман Ілона Маска і його нової пасії Граймс: цікаві деталі

Відомий мільярдер Ілон Маск відзначається не лише своїми грандіозними відкриттями, а й декількома шлюбами та бурхливими романами. Після чуток про чергове возз’єднання Маска з актрисою Ембер Хьорд, Ілон вирішив показати світові його нову подружку.

Достеменно не відомо, чи Ілон Маск та 30-річна канадська співачка Клер Еліс Буше, більш відома як Граймс (Grimes), перебувають у стосунках, але їхня неочікувана спільна поява на червоній доріжці Балу Інституту костюма Метрополітену "Met Gala" в Нью-Йорку шокувала багатьох прихильників.

Читайте також: Ілон Маск на Met Gala 2018 показав свою нову кохану: фото

Як повідомляють у західних ЗМІ, Маска і Буше, ймовірно, звело схоже почуття гумору. В одному з постів в Twitter Ілон спробував скласти каламбур, використавши назву "Василіск Роко" і провів паралель зі стилем XVIII століття бароко. Але винахідник Маск аж ніяк не очікував, що про василіска Роко вже писали до нього.



Ілон Маск і Граймс на Met Gala 2018

Як виявилось, Граймс придумала цього персонажа ще у 2015 році, коли знімала кліп на свою пісню "Flesh Without Blood".

"Не знаю, чи чули ви про василіска Роко. Цей персонаж приречений на вічні тортури штучним інтелектом, а зовні нагадує Марію-Антуанетту", – зазначала співачка в одному з інтерв'ю.

За словами інсайдерів, Ілон написав Граймс, а вона відповіла, що він перша людина, яка зрозуміла цей жарт.

Допис, поширений Vogue (@voguemagazine) 8 Тра 2018 р. о 2:22 PDT

Варто додати, що артистка Граймс у 2012 році Grimes очолила список "Найцікавіших виконавців" за версією журналу New Musical Express. Співачка також має українське коріння, яким, за чутками ЗМІ, дуже гордиться, а її улюбленою стравою є борщ.



Клер Еліс Буше

Нагадаємо, що Ілон Маск та Ембер Херд зустрічались близько року. Про свій розрив у стосунках вони повідомили у спільній офіційній заяві. Згодом їх неодноразово бачили разом навіть після розриву стосунків.