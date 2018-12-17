З "Чорноморця" масово тікають гравці
Одеський "Чорноморець" припинив співпрацю з цілим рядом футболістів.
Клуб відпустив вже Анатолія Діденка, Євгенія Смірнова, Роберта Мютзерса, Владислава Хомутова і Микиту Татаркова, повідомляє odessa.online.
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Крім цих футболістів, "Чорноморець" також розлучився з Артуром Карнозою, Юрієм Романюком та Дмитром Безруком.
Офіційний сайт "моряків" поки не оголосив про розрив контрактів з цими футболістами.
Нагадаємо, що на зимову перерву "Чорноморець" пішов на передостанньому, 11-му місці турнірної таблиці УПЛ, набравши 12 очок і випереджаючи на 4 бали останній "Арсенал-Київ".
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Джерело: 24 Канал
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