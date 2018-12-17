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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      З "Чорноморця" масово тікають гравці

      351 Читать новость на русском
      Анатолій Діденко
      Анатолій Діденко / Footboom.com

      Одеський "Чорноморець" припинив співпрацю з цілим рядом футболістів.

      Клуб відпустив вже Анатолія Діденка, Євгенія Смірнова, Роберта Мютзерса, Владислава Хомутова і Микиту Татаркова, повідомляє odessa.online.

      Читайте також: Клуб УПЛ можуть покинути одразу 7 футболістів

      Крім цих футболістів, "Чорноморець" також розлучився з Артуром Карнозою, Юрієм Романюком та Дмитром Безруком.

      Офіційний сайт "моряків" поки не оголосив про розрив контрактів з цими футболістами.

      Нагадаємо, що на зимову перерву "Чорноморець" пішов на передостанньому, 11-му місці турнірної таблиці УПЛ, набравши 12 очок і випереджаючи на 4 бали останній "Арсенал-Київ".

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт ФК Чорноморець УПЛ
      Джерело: 24 Канал
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