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      Наталя Сколоздра

      З днем народження, Уле, або Як втілювати дитячі мрії

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      Стадіон "Фельтінс-Арена" під час Різдвяної гонки 2018
      Стадіон "Фельтінс-Арена" під час Різдвяної гонки 2018 / Facebook/BiathlonaufSchalke

      Є такі мрії, які виношуєш у собі десятиліттями, але знаєш, що за бажання реалізувати їх можна за лічені дні. Ця історія про мене і біатлон.

      Цей зимовий вид спорту відкрився мені ледь не випадково під час одних із весняних канікул у школі.

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      Як виглядає інтернет і що з ним роблять, тоді ми з однолітками лише здогадувались. Біатлонні правила довелось вчити вже під час самих гонок – так і дізналась, чим відрізняється спринт від мас-старту, а змішана естафета від звичайної.

      Десь тоді й почула про несамовитого норвежця зі складним прізвищем, який у далекому 2009-му виграв у біатлоні все, що тільки можна було виграти.

      Через нього чоловічі гонки іноді ставало нецікаво дивитись, бо він й далі продовжував усюди перемагати.

      Бйорндален біатлон
      Бйорндален оголосив про закінчення кар'єри у квітні 2018//Getty images

      На його рахунку 13 медалей, привезених з 6 різних Олімпіад, а про перемоги на чемпіонатах чи етапах Кубка світу краще взагалі не починати згадувати, бо таких назбирається майже сотня.

      27 січня 2019 Уле Ейнар Бйорндален святкує свій 45-й день народження. У такому віці його колеги по цеху вже, зазвичай, роками ніжаться на спортивній пенсії. Бйорндален про завершення кар'єри біатлоніста оголосив лише у 44.

      У день, коли він заявив, що закінчує професійні виступи, до мене нарешті дійшло, що я можу так ніколи й не побачити наживо спортсмена, за якого вболівала ледь не половину свого життя.

      На початку осені 2018-го стало відомо, що він разом з дружиною – білоруською біатлоністкою Дар'єю Домрачевою – братимуть участь у Різдвяній гонці – це був знак.

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      Ця комерційна гонка відбувається щороку традиційно напередодні Нового року на "Фельтінс-Арені" у німецькому Гельзенкірхені.

      Вона не схожа на звичайні етапи Кубка світу з біатлону, які проходять переважно посеред засніжених гірських містечок. Різдвяна гонка особлива тим, що відбувається у місті, де рідко буває сніг і де більше цікавляться футболом, ніж зимовими видами спорту.

      біатлон Різдвяна гонка 2018
      Стадіон "Фельтінс-Арена" у Гельзенкірхені під час Різдвяної гонки 2018//Фото: 24 канал

      Але для мене, це був останній можливий шанс, побачити живу легенду у його найріднішій стихії – на засніженій біатлонній трасі. І байдуже, що це буде траса зі штучного снігу посеред футбольного стадіону.

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      Дістатись з України в Німеччину, на щастя, на сьогодні не проблема. Тому втілення в життя багаторічної мрії стало справою кількох кліків.

      Порада: Квитки на Різдвяну гонку без проблем можна замовити онлайн, але варто знати, що німці відправлять вам їх не електронною, а звичайною поштою. Тому під час замовлення важливо вказати правильну адресу і подбати про них заздалегідь, аби до дня гонки вони встигли прийти в Україну.

      ***

      29 грудня 2018. 60-тисячний футбольний стадіон посеред німецького міста перетворився на біатлонну мекку. 46 тисяч людей з'їхались сюди з різних куточків світу, щоб на власні очі стати свідками цього по-справжньому святкового дійства.

      Мені пощастило стати однією з тих, хто власні очі побачив, як Уле Ейнар Бйорндален завдяки шляхетному вчинку німця Бенедікта Доля завоював свою чергову заслужену медаль.

      Найяскравіші моменти Різдвяної гонки з біатлону 2018: дивіться відео

       

      Автор: Наталя Сколоздра
      Теги: Спорт Норвегія Новини біатлону
      Джерело: 24 канал
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