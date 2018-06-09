"З Днем народження, Ваша Величносте": Петро Порошенко привітав зі святом королеву Єлизавету ІІ

Президент України Петро Порошенко привітав королеву Об'єднаного Королівства Великобританії і Північної Ірландії Єлизавету II з Днем народження.

Про це він написав на своїй сторінці у Fаcebook.

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Варто зазначити, що Єлизавета ІІ відсвяткувала свій День народженя ще 21 квітня. Але справа в тому, що монархи Великобританії відзначають цю подію двічі. Тому королева перший раз влаштувала свято безпосередньо в день народження, який провела в колі сім'ї, а другий – в одну з субот червня.

Президент України Петро Порошенко побажав Єлизаветі ІІ міцного здоров’я та невичерпної енергії, а дружньому британському народові – миру, злагоди і благополуччя.

Варто також додати, що текст привітання був продубльований двома мовами – українською та англійською.

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета ІІ у травні успішно перенесла операцію з видалення катаракти в лікарні імені короля Едварда VII. За повідомленнями джерел, після лікування 92-річна королева Єлизавета ІІ не відмінила відвідин офіційних заходів, хоч і носила темні окуляри на окремих прийомах.