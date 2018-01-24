20:21
24 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРЄ ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 КІР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін міняє стать. Підготовка до ЧФ-2018
Вєсті Кремля
22:17, 23 січня
Вєсті. UA. Манери жінки ІІІ тисячоліття. Саакашвілі проти Києва
Вєсті.UA
21:41, 23 січня
На що
ЦРУ
09:18, сьогодні
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все.
Згадати все
20:20, 22 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРЄ ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 КІР

Тетянин день: привітання у віршах українською мовою

18:42, сьогодні 542 Читать новость на русском
З днем Тетяни: привітання у віршах українською мовою
З днем Тетяни: привітання у віршах українською мовою / 24 Канал

25 січня усі жінки під іменем Тетяна святкують свій День Ангела за українським церковним календарем. Пропонуємо тексти щирих привітань в Тетянин день у віршах українською мовою, які можна написати в смс-повідомленнях, в соціальних мережах або ж привітати особисто.

Зберігайте собі найкращі привітання у віршах в День Ангела Тетяни, щоб привітати кожну дівчину та жінку, яка вам є близькою.

Читайте також: Тетянин день, або День студента: історія свята та афіша подій у Києві та Львові

Привітання з днем Тетяни у віршах українською мовою:

Що нам відомо про Тетяну
Про цю дівчину, про кохану?
А те, що всіх студентів вона знає
І їх завжди оберігає!

За благородну, за Тетяну
Бокал підняти я вже встану,
За молодість її душі
Сьогодні вип’ю від душі!

***

В День Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!

***

Немає у світі такої людини,
Щоб очі блистіли як гарні перлини.
Так стародавні греки ще вважали
Й Тетяну обраною звали.
Тетяна, рідна,
Ти маленька фея.
Ти диво з див –
Чарівна орхідея.
Бажаємо тобі добра,
За тебе вип’ємо вина.

***

Цвіти, моя доню, цвіти,
Хай Ангел хоронить від злого,
Для тебе відкриті світи
Молися Всевишньому Богу.

Рости, наша доню, рости
На радість, на щастя, на втіху.
Стежинку свою віднайди
І плач завжди тільки від сміху!
З днем ангела!

***

У Тетянин день тобі бажаю
Сміху, щастя і добра,
Щоб здоровою була.

Хочу удачі побажати,
Свою любов оберігати,
Щоб щастя в серці поселилось,
І все хороше враз здійснилось.

***

Нехай в День Ангела красою квітне світ,
Стають життям усі найкращі мрії,
Нехай дарує доля сотню літ,
У щасті й радості, любові та надії!

***

З днем Тетяни ми Вас вітаємо,
Багато грошенят бажаємо,
Щоб не цуралося Вас щастя,
Щоб оминали всі ненастя.

Щоб гори низовиною стали,
Хвилі в морі в шторм пропали,
Щоб усмішкою нас все тішили,
З кожним днем тільки гарнішали.

***

Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.

І завжди Ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!

***

Мою Тетяну білосніжку
Цілую нині ніжно в щічку.
Нехай здійсняться всі бажання
Мої найкращі привітання!

***

Свят в календарі багато.
Та сьогодні твоє свято –
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх –
Все – тобі, усе – для тебе!

Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,

На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра(ий) будь та люби Бога,

І молися до святого —
Й кожен день свій іменин,
Будь щаслива(ий) разом з ним!

***

З днем ангела щиро вітаю,
Щастя, здоров'я Тетяні бажаю,
Хай сміється доля, як калина в лузі,
Нехай будуть поруч добрі, вірні друзі.

Нехай тебе щастя, як дощ обливає,
Нехай тебе радість завжди зустрічає,
Нехай тебе любить хто милий душі,
Цього я бажаю тобі від душі.

***

Твоє ім’я – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І Ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!

***

Щоб здоров’я, Тетяно, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде.

***

Нехай в День Ангела красою квітне світ,
Стають життям усі найкращі мрії,
Нехай дарує доля сотню літ,
У щасті й радості, любові та надії!

***

Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Ви, Тетяна, наша люба,
Завжди радуєте нас.

Хочем побажати сьогодні
В цей святковий для Вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для Вас!

Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Несподіваний рейтинг партії Зеленського: за кого українці проголосували б сьогодні
сьогодні, 20:01 Несподіваний рейтинг партії Зеленського: за кого українці проголосували б сьогодні
394
Ми в Україні – цифрові робінгуди та кіберпанки, – розробник електронного карбованця
сьогодні, 19:01 Ми в Україні – цифрові робінгуди та кіберпанки, – розробник електронного карбованця
Борис Немировський 209
Почему политики все реже вспоминают о Крыме
сьогодні, 18:00 Почему политики все реже вспоминают о Крыме
Павло Казарін 303
Реформа сельской медицины – нет грязным амбулаториям без воды и отсутствию квалифицированных врачей
сьогодні, 16:56 Реформа сельской медицины – нет грязным амбулаториям без воды и отсутствию квалифицированных врачей
Лев Парцхаладзе 366
сьогодні, 15:00 "Путінюгенд": за підтримки очільника Кремля фейковий депутат Держдуми вербує дітей в Україні
Олексій Чибісов 1280
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Майбутнє біткойну в Україні: у Мін'юсті прояснили ситуацію
7 січня , 18:05
Очільника Львівщини запідозрили у хабарництві через 90% знижку на політ
 26 жовтня 2017 , 21:23
Тіна Кароль: особисте життя та шлях до успіху української зірки
25 січня , 09:01
Чому BMW i3 не залежить від розетки?
 13 грудня 2017 , 17:05
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук