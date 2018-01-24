Тетянин день: привітання у віршах українською мовою

25 січня усі жінки під іменем Тетяна святкують свій День Ангела за українським церковним календарем. Пропонуємо тексти щирих привітань в Тетянин день у віршах українською мовою, які можна написати в смс-повідомленнях, в соціальних мережах або ж привітати особисто.

Зберігайте собі найкращі привітання у віршах в День Ангела Тетяни, щоб привітати кожну дівчину та жінку, яка вам є близькою.

Читайте також: Тетянин день, або День студента: історія свята та афіша подій у Києві та Львові

Привітання з днем Тетяни у віршах українською мовою:

Що нам відомо про Тетяну

Про цю дівчину, про кохану?

А те, що всіх студентів вона знає

І їх завжди оберігає!



За благородну, за Тетяну

Бокал підняти я вже встану,

За молодість її душі

Сьогодні вип’ю від душі!

***

В День Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Немає у світі такої людини,

Щоб очі блистіли як гарні перлини.

Так стародавні греки ще вважали

Й Тетяну обраною звали.

Тетяна, рідна,

Ти маленька фея.

Ти диво з див –

Чарівна орхідея.

Бажаємо тобі добра,

За тебе вип’ємо вина.

***

Цвіти, моя доню, цвіти,

Хай Ангел хоронить від злого,

Для тебе відкриті світи

Молися Всевишньому Богу.



Рости, наша доню, рости

На радість, на щастя, на втіху.

Стежинку свою віднайди

І плач завжди тільки від сміху!

З днем ангела!

***

У Тетянин день тобі бажаю

Сміху, щастя і добра,

Щоб здоровою була.



Хочу удачі побажати,

Свою любов оберігати,

Щоб щастя в серці поселилось,

І все хороше враз здійснилось.

***

Нехай в День Ангела красою квітне світ,

Стають життям усі найкращі мрії,

Нехай дарує доля сотню літ,

У щасті й радості, любові та надії!

***

З днем Тетяни ми Вас вітаємо,

Багато грошенят бажаємо,

Щоб не цуралося Вас щастя,

Щоб оминали всі ненастя.



Щоб гори низовиною стали,

Хвилі в морі в шторм пропали,

Щоб усмішкою нас все тішили,

З кожним днем тільки гарнішали.

***

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.



І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.



І завжди Ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

***

Мою Тетяну білосніжку

Цілую нині ніжно в щічку.

Нехай здійсняться всі бажання

Мої найкращі привітання!

***

Свят в календарі багато.

Та сьогодні твоє свято –

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх –

Все – тобі, усе – для тебе!



Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,



На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра(ий) будь та люби Бога,



І молися до святого —

Й кожен день свій іменин,

Будь щаслива(ий) разом з ним!

***

З днем ангела щиро вітаю,

Щастя, здоров'я Тетяні бажаю,

Хай сміється доля, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч добрі, вірні друзі.



Нехай тебе щастя, як дощ обливає,

Нехай тебе радість завжди зустрічає,

Нехай тебе любить хто милий душі,

Цього я бажаю тобі від душі.

***

Твоє ім’я – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І Ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!



Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Щоб здоров’я, Тетяно, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.



Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде.

***

Нехай в День Ангела красою квітне світ,

Стають життям усі найкращі мрії,

Нехай дарує доля сотню літ,

У щасті й радості, любові та надії!

***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Ви, Тетяна, наша люба,

Завжди радуєте нас.



Хочем побажати сьогодні

В цей святковий для Вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!