З дня виборів поліція Харкова отримує від 7 до 14 повідомлень про мінування щодоби

Починаючи з 21 квітня, дня голосування у другому турі президентських виборів в Україні, до поліції Харкова щодоби надходить від 7 до 14 повідомлень про мінування різних об'єктів. Жодне з них не підтвердилося. У п'ятницю, 26 квітня, таких повідомлень вже 6. Вибухотехніки перевіряють наявність небезпеки на місцях, поліція евакуює людей.

Відділ комунікацій Нацполіції в Харківській області проінформував, що правоохоронці отримали повідомлення про мінування п'яти готелів у місті. Мовляв, там закладено вибухівку.

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Телефонували до поліції з цього приводу у п'ятницю, 26 квітня, о 9:40. Зокрема, мовиться про небезпеку вибуху в готелях:

• Асотел

• AN-2

• Губернія

• Сафарі

• Овіс

Повідомлення про мінування гімназії номер 83 надійшло о 11:04.

Нагадаємо, 21 квітня у Харкові перевіряли мінування аеропорту, готелю і двох торговельних центрів – детально про це читайте у матеріалі 24 каналу

За вказаними адресами виїхали співробітники слідчо-оперативних груп поліції й фахівці вибухотехнічного управління. Громадян евакуюють, приміщення і прилеглу територію ретельно оглядають.

Як в Україні карають за неправдиві повідомлення про мінування? Поліція перевіряє інформацію про мінування готелів. І якщо ці повідомлення виявляються неправдивими, порушнику загрожує штраф від 850 до 1700 гривень. Або – арешт до шести місяців чи обмеження волі до трьох років.

Цього ж дня, 26 квітня, повідомлення про мінування отримала поліція Києва. Правоохоронці перевірили будівлі залізничних вокзалів, автовокзалу, аеропорту, будівлі Кабміну та Верховної Ради – і не виявили там вибухонебезпечних предметів.