17:38
29 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
28°C 19°C
  • понеділок
    28°C 21°C
  • вівторок
    27°C 20°C
  • середа
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Мости дядечка Пу. Винурення Поклонської
Вєсті Кремля
18:37, 28 липня
Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко
Вєсті.UA
18:22, 28 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

З Еда Вествіка зняли звинувачення у зґвалтуванні

63 Читать новость на русском
Ед Вествік
Ед Вествік / GettyImages

Зі знаменитого британця Еда Вествіка, відомого за ролями в серіалі "Пліткарка" та фільмі "Як вийти заміж за мільярдера", зняли звинувачення у зґвалтуванні.

Про це повідомила адвокат Еда Вествіка – Блер Берк. Усі звинувачення з актора зняли через нестачу доказів.

Читайте також: Модель звинуватила Мадонну в сексуальних домаганнях: деталі заяви

Як виявилося, слідство не змогло зв'язатися з однією з дівчат, яка звинуватила актора. Стосовно двох інших випадків не знайшлося доказів провини Вествіка.

Нині актор готується до весілля зі своєю дівчиною – учасницею 14-го сезону шоу "Топ-модель по-американськи" Джесікою Серфаті. Кохана підтримувала актора у секс-скандалі і не вірила у звинувачення, проте церемонію одруження пара відклала. 

ед вествік
Ед Вествік з нареченою Джесікою Серфаті / Getty

Нагадаємо, раніше актриса Крістіна Коен офіційно заявила, що чоловік її згвалтував. Крім того, акторка Орелі Вінн повідомила, що вона стала ще однією жертвою сексуальних домагань Еда Вествіка. Всі звинувачення зірка серіалу "Пліткарка" спростував. 

Теги: LifeStyle Кіно Секс-скандал
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як прокурори влаштовують своїх дітей-мажорів на посади держслужбовців
сьогодні, 17:00 Як прокурори влаштовують своїх дітей-мажорів на посади держслужбовців
Мустафа Найєм
Как современному человеку достичь успеха?
сьогодні, 16:01 Как современному человеку достичь успеха?
Володимир Співаковський
Как успеть все и не пристрелиться: актуальный вопрос
сьогодні, 12:01 Как успеть все и не пристрелиться: актуальный вопрос
Блог Медіа
Все, что происходит в окупированном Луганске – это показуха, пользы для жителей нет никакой
сьогодні, 08:44 Все, что происходит в окупированном Луганске – это показуха, пользы для жителей нет никакой
Ольга Черненко
Міф – це серйозно: як Apple та ІДІЛ використовують формули Древньої Греції
28 липня, 22:00 Міф – це серйозно: як Apple та ІДІЛ використовують формули Древньої Греції
Блог Медіа
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук