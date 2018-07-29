З Еда Вествіка зняли звинувачення у зґвалтуванні

Зі знаменитого британця Еда Вествіка, відомого за ролями в серіалі "Пліткарка" та фільмі "Як вийти заміж за мільярдера", зняли звинувачення у зґвалтуванні.

Про це повідомила адвокат Еда Вествіка – Блер Берк. Усі звинувачення з актора зняли через нестачу доказів.

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Як виявилося, слідство не змогло зв'язатися з однією з дівчат, яка звинуватила актора. Стосовно двох інших випадків не знайшлося доказів провини Вествіка.

Нині актор готується до весілля зі своєю дівчиною – учасницею 14-го сезону шоу "Топ-модель по-американськи" Джесікою Серфаті. Кохана підтримувала актора у секс-скандалі і не вірила у звинувачення, проте церемонію одруження пара відклала.



Ед Вествік з нареченою Джесікою Серфаті / Getty

Нагадаємо, раніше актриса Крістіна Коен офіційно заявила, що чоловік її згвалтував. Крім того, акторка Орелі Вінн повідомила, що вона стала ще однією жертвою сексуальних домагань Еда Вествіка. Всі звинувачення зірка серіалу "Пліткарка" спростував.