17:32
21 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін фантазує про Україну. Росіяни тестують "Чебурнет"
      Вєсті Кремля
      21:58, 20 грудня
      Вєсті.UA: Аваков проти грального бізнесу. Секрет успіху монобільшості
      Вєсті.UA
      19:53, 20 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ

      З ефективним адмініструванням ПДВ бюджет отримав додаткових 4,2 млрд грн за листопад, – Верланов

      116 Читать новость на русском
      Сергій Верланов

      За листопад сума нарахованого податку на додану вартість (ПДВ) склала 21,9 мільярда гривень. Це майже на 4,2 мільярда гривень, або на 23,6%, більше, ніж за аналогічний період 2018 року (17,8 мільярда гривень). Таким чином, податкова послідовно реалізує завдання прем’єр-міністра Олексія Гончарука щодо виконання планових показників з надходжень до бюджету до кінця року.

      Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

      Зазначається, що приріст нарахувань відбувся, незважаючи на зменшення обсягів постачання на 40,4 мільярда гривень, або на 5%. Так, якщо у листопаді 2018 року обсяг постачання становив 804,5 мільярда гривень, то у листопаді 2019 – "лише" 764,1 мільярда гривень.

      "Завдяки ефективним заходам з адміністрування, активній боротьбі зі схемами і якісній аналітичній складовій Державна податкова служба збільшує надходження до бюджету навіть за умов зменшення обсягів постачання", – заявив голова податкової Сергій Верланов.

      За його словами, ДПС виконає всі планові надходження до бюджету за 2019 рік.

      "Я пообіцяв уряду, що податкова впорається із поставленим завданням. І ми це зробимо!" – наголосив Сергій Верланов.

      Раніше голова ДПС Сергій Верланов запевнив, що динаміка зростання надходжень платежів до бюджету зберігатиметься й надалі.

      Єльченко про миротворців: якщо Мінськ не працюватиме, повернемось до плану Б
      сьогодні
      2923
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Податки Державна податкова служба Сергій Верланов
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Луценко включився у сценарій Кремля в Україні: що задумав ексгенпрокурор
      Сергій Лещенко 547
      сьогодні , 14:38 Контракт про транзит газу: Кабмін опублікував текст протоколу зустрічі
      Ірина Кошанська 1180
      сьогодні , 12:00 Планы Кремля полностью провалены
      Ель Мюрид 1418
      сьогодні , 11:00 Якщо купити собі замок: як працює формат концесії в Україні
      сьогодні , 08:40 Письмо из Луганска: Россия наступает
      Ольга Черненко 8633
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук