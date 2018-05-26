З екс-президента УЄФА Платіні прокуратура зняла всі обвинувачення, – Le Monde

З колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні прокуратура зняла всі обвинувачення. Відповідний лист надіслала прокуратура Швейцарії адвокату Платіні.

Про це пише французьке видання Le Monde з посиланням на лист швейцарського прокурора Седріка Ремун, який було адресовано адвокату Платіні Венсану Соларі, повідомляє Громадське.

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У вересні 2015 році прокуратура завела кримінальну справу стосовно Платіні і восьмого президента ФІФА Йозефа Блаттера. Підставою для розслідування щодо футбольних чиновників стала виплата Блаттером 2 мільйонів швейцарських франків Платіні "як винагороди за роботу спеціального радника в ФІФА в 1998-2002 роках".

Платіні на тлі скандалу в грудні 2015 року усунуто від футбольної діяльності на шестирічний термін. Після апеляції суд скоротив термін відсторонення до чотирьох років. У вересні 2016 року Платіні офіційно покинув пост президента УЄФА.

Мішель Платіні – французький футболіст і тренер, спортивний функціонер. Президент УЄФА (2007—2016), колишній член виконкому ФІФА. Чемпіон Європи 1984. Найсильніший французький гравець XX століття за версією видання "France Football". Входить у десятку найкращих футболістів XX століття за класифікацією IFFHS. До 2011 року був єдиною особою, що отримувала "Золотий м'яч" три роки поспіль.