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З ембріона, замороженого у 1992-му, народилася дитина: неймовірний випадок

02:27, сьогодні 175 Читать новость на русском
Емма Рен Гібсон
Емма Рен Гібсон / ВВС

Із ембріона, який заморозили майже 25 років тому, в США народилася здорова дівчинка.

Про це повідомляє ВВС.

Ймовірно, це один з найдовших розривів між зачаттям та народженням за всю історію штучного запліднення.

Ембріон, який став Еммою Рен Гібсон, помістили до матки її мами – Тіни Гібсон – у березні. Дитя з’явилося на світ у листопаді.

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Ви усвідомлюєте, що мені всього 25 років? Цей ембріон і я могли б стати найкращими друзями,
– сказала 26-річна породіля.

Жінка додала, що вона просто хотіла дитину і їй байдуже. Чи встановила вона рекорд.

В Національному центрі пожертвування ембріонів, який надав запліднений зародок, лікарі називають їх "сніжними дітьми". Організація заохочує пари, які не хочуть більше дітей, жертвувати ембріони, аби інші пари могли спробувати стати батьками.

Тіна та Бенджамін Гібсон звернулися до організації після того як виявили, що чоловік має проблеми із зачаттям власних дітей.

Теги: Діти LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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