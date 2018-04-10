З Facebook видалився співзасновник Apple
Співзасновник компанії Apple Стів Возняк заявив про видалення свого аккаунту в Facebook.
Про це пише USA Today.
За словами Возняка, люди довіряють Facebook кожну деталь свого життя, а той на цьому заробляє.
Читайте також: Інвестори вимагають відставки Цукерберга через скандал навколо Facebook
Цей дохід повністю залежить від інформації користувачів, але вони самі не отримують у відповідь нічого,
– обурився він.
Також він зазначив, що у компанії необережно поводяться з особистою інформацією користувачів.
Раніше з’явилась інформація, що Facebook сканує приватні повідомлення користувачів у Messenger.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі