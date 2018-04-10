З Facebook видалився співзасновник Apple

Співзасновник компанії Apple Стів Возняк заявив про видалення свого аккаунту в Facebook.

Про це пише USA Today.

За словами Возняка, люди довіряють Facebook кожну деталь свого життя, а той на цьому заробляє.

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Цей дохід повністю залежить від інформації користувачів, але вони самі не отримують у відповідь нічого,

– обурився він.

Також він зазначив, що у компанії необережно поводяться з особистою інформацією користувачів.

Раніше з’явилась інформація, що Facebook сканує приватні повідомлення користувачів у Messenger.