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      З фракції "Опозиційного блоку" вийшли троє нардепів

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      З фракції "Опозиційного блоку" вийшли троє нардепів
      З фракції "Опозиційного блоку" вийшли троє нардепів / 24 канал

      У четвер, 22 листопада, голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про вихід з фракції "Опозиційний блок" у парламенті народних депутатів Євгена Бакуліна, Сергія Дунаєва і Юлія Іоффе.

      Про це спікер парламенту оголосив під час ранкового засідання.

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      Повідомляю про вихід народних депутатів України Бакуліна Євгена Миколайовича, Дунаєва Сергія Володимировича та Іоффе Юрія Яковича зі складу депутатської фракції політичної партії "Опозиційний блок" у Верховній Раді України 8-го скликання,
      – сказав Парубій.

      Нагадаємо, 9 листопада опозиційні політичні сили з регіонівським минулим публічно підписали угоду про об'єднання та створення "Опозиційної платформи - "За життя".

      Того ж дня нардеп Вадим Новинський заявив, що партія "Опоблок" не уповноважувала Юрія Бойка підписувати документи про об'єднання. За його словами, Бойко це зробив як приватна особа.

      16 листопада політрада "Опозиційної платформи" ухвалила рішення висунути Бойка як єдиного кандидата на виборах президента України.

      20 листопада Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна офіційно виключили з фракції "Опозиційний блок".

      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Опозиційний блок Андрій Парубій Євген Бакулін Іоффе Юлій Якович Сергій Дунаєв
      Джерело: 24 Канал
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