З гарбузом, м’ятою і халвою: три незвичні рецепти приготування кави

В час літніх відпусток і прохолодних ранків хочеться чогось особливого та смачного. Кава стане ідеальним варіантом для початку нового успішного дня.

Якщо традиційна кава вам набридла, пропонуємо урізноманітнити ваше "кавове" меню різними додатковими продуктами та сиропами. Безумовно, вам захочеться повторити рецепти приготування таких кавових напоїв ще не один раз.

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Пряний гарбузовий латте

Інгредієнти (на 1 порцію): Мелена кава, вода – 200 мл, гарбузове пюре – 300 мл, молоко – 60 мл, вершки – 120 мл, цукор, кориця, мускатний горіх або гвоздика – за смаком.

Як приготувати пряний гарбузовий лате

Для початку зробіть гарбузовий сироп. Для цього додайте до гарбузового пюре 200 мл води і спеції за смаком та поставте суміш на вогонь на 15 хвилин, періодично її помішуйте. В результаті у вас повинен вийти густий тягучий сироп.

Потім зваріть каву, процідіть її і перелийте у велику чашку. Додай до нього гарбузовий сироп і молоко. Вершки збийте в густу піну і викладіть в чашку.

Тонізуючий м’ятний латте

Інгредієнти (на 1 порцію): м'ятний сироп – 5 мл, кава – 15 грам, вода – 100 мл, молоко – 120 мл, лайм – 40 грам, цукор – 5 грам, м’ята – 3 штуки, лід – за смаком.

Як приготувати тонізуючий м’ятний латте

Зваріть для початку каву і дайте їй охолодитися. У шейкер для коктейлів помістіть цукор, сік лайму і м'ятний сироп. Для більш насиченого аромату додайте ще кілька листочків м'яти. Енергійно потрусіть шейкер, але не робіть це надто довго, оскільки м’ята не повинна подрібнитись, а лише віддавати свій аромат.

Додайте в шейкер прохолодну каву. Якщо кава недостатньо охолодилась – додайте декілька кубиків льоду. Додайте охолоджене молоко. Знову струсіть шейкер і після цього через дрібне сито або відріз марлі профільтруйте напій в окрему посудину. Розливайте по посудинах і прикрашайте каву свіжим листям м'яти.

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Кава з халвою

Інгредієнти (на 1 порцію): кава – 0,2 л, халва – 15 грам, морозиво – 40 грам, лід – за смаком.

Як приготувати каву з халвою

Зваріть улюблену каву і дайте їй охолонути. Влийте кавовий напій в чашу блендера, додавши до нього покришену халву. До суміші також вкиньте ванільне морозиво і кілька кубиків льоду за вашим бажанням. Змішуйте все протягом півтори хвилини, – суміш повинна вийти однорідною та пінистою.

Процідіть напій як в попередньому рецепті і дайте каві настоятись близько 20 хвилин. Розлийте по чашках і подавайте до столу. Для приготування такого напою можна використовувати не лише кунжутну халву, а й арахісову, – вона надає яскравішого горіхового запаху напою. Якщо морозиво замінити молоком, напій вийде більш легким і менш густим.