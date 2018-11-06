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      "З гордістю порушимо санкції": як Іран реагує на економічне покарання з боку США

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      Хассан Рухані заявив, що Іран "з гордістю обійде санкції США"
      Хассан Рухані заявив, що Іран "з гордістю обійде санкції США" / The Japan Times

      Президент Ірану Хассан Рухані пообіцяв протистояти санкціям США, введеним адміністрацією Дональда Трампа проти нафтогазового сектору країни.

      Під час засідання уряду у понеділок, 5 листопада, лідер Ірану заявив, що його країна "з гордістю обходитиме несправедливі санкції й надалі продаватиме нафту", повідомляє CNN.

      Читайте також: Японія сподівається, що санкції США проти Ірану не вплинуть на бізнес у країні

      Ми повинні дати американцям чітко зрозуміти, що вони не можуть боротися з нами силою, тиском та санкціями,
      – наголосив Рухані.

      А 4 листопада, за день до того, як США офіційно ввели санкції проти Ірану, в центрі Тегерана на знак протесту проти санкційної політики Америки пройшли мільйонні демонстрації, організовані урядом. Перед будівлею колишнього посольства США в столиці Ірану протестувальники спалювали портрети Дональда Трампа, американські прапори та доларові купюри, скандуючи "Смерть Америці".

      Масові антиамериканські демонстрації у Тегерані
      Масові антиамериканські демонстрації у Тегерані

      Протеси проти США у Тегерані 4 листопада
      Учасники протестів проти США у Тегерані спалювали американські купюри

      Протести проти США у Тегерані 4 листопада
      Як передає CNN, 4 листопада вулиці Тегерана сповнилися ненавистю проти Дональда Трампа

      Масові антиамериканські демонстрації в Тегерані 4 листопада
      Іранці спалювали прапори США та скандували "Смерть Америці"

      Усі фото: Getty Images

      Нагадаємо, раніше Вашингтон офіційно оголосив про розірвання Договору про дружбу з Іраном, який діє між країнами вже понад 60 років.

      Згодом, набрав чинності новий пакет санкцій США щодо Ірану, які діяли до підписання Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми від 2015 року (JCPOA), з якого Дональд Трамп вивів Америку в травні. Наразі нові економічні обмеження проти Тегерана торкнуться угод з нафтою, фінансових операцій, енергетики та судноплавства.

      Теги: Новини політики Санкції Іран Новини США Нафта протести
      Джерело: 24 Канал
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