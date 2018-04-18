З ким домовився ватажок "тітушок" Саркісян, аби закрили кримінальні провадження щодо нього

Міністр Аваков урочисто заявив, що у Франції Інтерпол затримав найвпливовішого ватажка "тітушок" – Армена Саркісяна. Ще в 2014-му році українські правоохоронці відрапортували, що "тітушками" на Майдані командував саме Саркісян. Навіть заарештований Юрій Крисін, якого звинувачують у вбивстві журналіста Веремія, був лише підлеглим Саркісяна.

Сам же Саркісян отримував вказівки щодо розправи над протестувальниками і зброю для цього від тодішнього керівництва Міністерства внутрішніх справ і був фактично верховним головнокомандувачем всіх українських "тітушок".

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Про Саркісяна відомо, що він був кримінальним авторитетом з міста Горлівка, дуже наближеним до друга Януковича – Юрія Іванющенка, більш відомого як Юра Єнакієвський.

Саркісян очолював місцеву боксерську федерацію, а його бійці часто брали участь в кримінальних розбірках та віджиманні бізнесу. З початком Революції Гідності, вони регулярно стали нападати на громадських активістів. Зокрема, "тітушки" Саркісяна атакували донецький Євромайдан 19-го січня 2014-го року. Там з’явився навіть польовий командир горлівських "тітушок", права рука Саркісяна – кримінальний авторитет Гагік Агавелян.



Армен Саркісян

Пізніше, коли на Донбас вдерлися російські диверсійні групи, "тітушки" Саркісяна брали участь в розправах над проукраїнськими активістами та захопленні будівель місцевих органів влади.

Через очевидність провини Саркісяна проти нього було порушено низку кримінальних проваджень, а його самого оголосили у міжнародний розшук. Але, очевидно, він так і не втратив сподівання домовитись з українськими правоохоронцями.

Позаминулого року моїми колегами з "Проекту розслідування організованої злочинності та корупції" було опубліковано матеріал, в якому йдеться про те, як українські високопосадовці скуповують елітну нерухомість за кордоном. Одним з героїв цього матеріалу став тепер вже колишній заступник генерального прокурора Микола Герасим’юк. Заступником він був у екс-генпрокурора Віталія Яреми.



Микола Герасим’юк

Моїм колегам вдалося отримати витік листування з персональної поштової скриньки Герасим’юка. В 2014-му році цей заступник генпрокурора отримав такого листа: "Є знайомий на ім’я Армен Нагапетович Саркісян. Має проблеми в твоєму відомстві (підозра в організації "тітушок" та інше). Готовий до всіх видів вирішення питань і буде діяти правильно. Можемо допомогти?" На що Герасим’юк відповів: "Матч? Хау?", – перефразувавши очевидно англійське питання "How much?" Тобто: "Скільки?". Відповідь від співрозмовника надійшла швидко: "100 тисяч гостей заїдуть як тільки особа отримає свободу пересування. Ще 400 тисяч гостей запросимо відсвяткувати, як тільки буде повна свобода від справ".

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Тепер відомо, що тоді розслідування низки кримінальних проваджень стосовно Саркісяна фактично зупинилось. А незабаром заступник Генпрокурора Микола Герасим’юк разом з дружиною перевели на рахунки трьох офшорних компаній понад 700 тисяч доларів, частина з яких була витрачена на купівлю дорогої вілли в Хорватії, а частина на навчання доньки Герасим’юка у Великобританії.

Сьогодні за цією справою проти Герасим’юка порушено кримінальне провадження Національним антикорупційним бюро. Де він перебуває – наразі не ясно.

Але навіть, якщо детективам НАБУ вдасться затримати Герасим’юка, чомусь здається, він навряд чи опиниться за ґратами. Тому що в пошті цього прокурора моїм колегам вдалося також знайти листи з різноманітними проханнями від народного депутата Олександра Грановського – впливого члена фракції БПП у Верховній Раді, якого називають неформальним куратором судів та прокуратури від Банкової.

Ось так, одні покривають ватажків "тітушок", а інші покривають тих, хто покриває ватажків "тітушок".