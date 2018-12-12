З ким і коли українки зіграють на ЄвроБаскет-2019: розклад матчів

Визначено розклад матчів жіночої національної збірної України на чемпіонаті Європи 2019 року. Нагадаємо, в результаті жеребу українки потрапили в групу A до команд Латвії, Іспанії та Великої Британії.

Стартуватиме збірна України поєдинком проти Іспанії, з якою уже грала в кваліфікації цього ЄвроБаскета. Потім матч проти господарів, і третій – проти британок. Усі поєдинки відбудуться в Ризі.

Читайте також: Скандали-2018: Олімпійські сани Мандзія, "російські обійми" Абраменка та Крим Усика

Фінальний турнір чемпіонату Європи 2019 року пройде в Сербії та Латвії з 27 червня по 7 липня.

Розклад матчів в групі A

27 червня

Україна – Іспанія

Велика Британія – Латвія

28 червня

Латвія – Україна

Іспанія – Велика Британія

30 червня

Україна – Велика Британія

Латвія – Іспанія