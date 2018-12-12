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      З ким і коли українки зіграють на ЄвроБаскет-2019: розклад матчів

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      Жіноча збірна України зіграє на ЄвроБаскет-2019
      Жіноча збірна України зіграє на ЄвроБаскет-2019 / ФБУ

      Визначено розклад матчів жіночої національної збірної України на чемпіонаті Європи 2019 року. Нагадаємо, в результаті жеребу українки потрапили в групу A до команд Латвії, Іспанії та Великої Британії.

      Стартуватиме збірна України поєдинком проти Іспанії, з якою уже грала в кваліфікації цього ЄвроБаскета. Потім матч проти господарів, і третій – проти британок. Усі поєдинки відбудуться в Ризі.

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      Фінальний турнір чемпіонату Європи 2019 року пройде в Сербії та Латвії з 27 червня по 7 липня.

      Розклад матчів в групі A

      27 червня
      Україна – Іспанія
      Велика Британія – Латвія

      28 червня
      Латвія – Україна
      Іспанія – Велика Британія

      30 червня
      Україна – Велика Британія
      Латвія – Іспанія

      Теги: Спорт Збірна України з баскетболу Баскетбол
      Джерело: 24 Канал
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