З ким і коли українки зіграють на ЄвроБаскет-2019: розклад матчів
Визначено розклад матчів жіночої національної збірної України на чемпіонаті Європи 2019 року. Нагадаємо, в результаті жеребу українки потрапили в групу A до команд Латвії, Іспанії та Великої Британії.
Стартуватиме збірна України поєдинком проти Іспанії, з якою уже грала в кваліфікації цього ЄвроБаскета. Потім матч проти господарів, і третій – проти британок. Усі поєдинки відбудуться в Ризі.
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Фінальний турнір чемпіонату Європи 2019 року пройде в Сербії та Латвії з 27 червня по 7 липня.
Розклад матчів в групі A
27 червня
Україна – Іспанія
Велика Британія – Латвія
28 червня
Латвія – Україна
Іспанія – Велика Британія
30 червня
Україна – Велика Британія
Латвія – Іспанія
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