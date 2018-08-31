З ким може зіграти "Ворскла" у групі Ліги Європи

Після того, як були зіграні усі матчі плей-оф кваліфікації Ліги Європи та Ліги чемпіонів, визначилися усі 48 команд, які візьмуть участь у груповій стадії ЛЄ. Серед них і полтавська "Ворскла", яка гарантувала участь у групі ще задовго до цього, зайнявши третє місце в чемпіонаті України минулого сезону.

Нагадаємо, всі команди перед жеребкуванням розподілять на чотири кошики в залежності від клубного рейтингу. Та на відміну від "Динамо" та "Шахтаря", "Ворскла" не мала власного великого клубного рейтингу, відтак отримала рейтинги країни та потрапила до четвертого кошика. Для прикладу, "Динамо" у першому кошику.

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Саме з першого кошика полтавцям випадуть найскладніші та найбільш досвідчені суперники. Серед них іспанські "Севілья" та "Вільяреал", англійські "Арсенал" та "Челсі", німецький "Баєр", італійський "Лаціо", турецький "Бешикташ", австрійський "Зальцбург", грецький "Олімпіакос" та бельгійський "Андерлехт". Також у першому кошику ще є російський "Зеніт", але українські та російські клуби розводять в офіційний футбольних матчах.

Не менш грізні суперники й у другому кошику – португальський "Спортинг", італійський "Мілан", французький "Марсель", турецький "Фенербахче", шотландський "Селтік", грецький ПАОК, данський "Копенгаген", бельгійський "Генк", болгарський "Лудогорець", казахстанська "Астана" та австрійський "Рапід". У другому кошику також перебуває і російський "Краснодар", але як і у випадку із "Зенітом", він не потрапить до однієї групи з "Ворсклою".

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Є російський клуб і у третьому кошику – "Спартак". Інші ж клуби все-таки можуть випасти полтавчанам. Це німецькі "РБ Лейпциг", який вибив "Зорю" з кваліфікації Ліги Європи, та "Айнтрахт". А також два французькі клуби – "Бордо", з яким зустрічався "Маріуполь", та Ренн", іспанський "Бетіс", азербайджанський "Карабах", білоруський "БАТЕ", хорватське "Динамо", шведське "Мальмо", бельгійський "Стандарт" та швейцарський "Цюрих".

Зважаючи на те, що "Ворскла" жеребкуватиметься з четвертого кошика, то суперники з цієї корзини їй в суперники не потраплять.

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Жеребкування групової стадії Ліги Європи відбудеться 31 серпня. Перший матч – 20 вересня.

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