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      З ким зараз ймовірно торгується Яценюк, щоб залишитись у політиці після виборів

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      Арсеній Яценюк
      Арсеній Яценюк / Фото з відкритих джерел

      Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк має президентські амбіції, проте навряд буде брати участь у виборах президента у 2019-ому. Основна його задача наразі – просто залишитись у політиці. І для цього він, ймовірно, вже розпочав "політичні торги".

      Таку думку у прямому ефірі 24 каналу висловив політолог Микола Давидюк. 

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      "Яценюк почав торги. Навіть якщо йдеться про 1%-2% на президентських виборах. Наприклад, якщо забрати їх у Порошенка, в якого рейтинг росте ну дуже повільно. Справа у тому, що Порошенко намагається монополізувати успіхи. І тут з'являється Яценюк і говорить: "Та ні, ми ж робили це разом". А Порошенко: "Ні, це моє, а ти вже вчорашній день". І Яценюк зараз намагається продати, наприклад, Тимошенко – мовляв, я готовий "з'їсти" 1%-2% у Порошенка, зарахуй це мені місцями у своєму списку. Це все наприклад. Я говорю про це віртуально, але такі розмови цілком можуть бути. Або Яценюк може торгуватись із самим Пороошенком: "Щоб я у тебе не з'їдав 1%-2%, чекаю від тебе пропозиції по спільній участі у виборах". Бо зрозуміло, що Порошенко сьогодні вже шукає інших партнерів. Проте Яценюк йому не цікавий", – вважає експерт. 

      За словами Давидюка, кампанія Арсенія Яценюка проти Петра Порошенка може бути ризикованою. 

      У Яценюка є дуже короткий період часу, коли він ще може користуватися кількістю своїх депутатів, підвішеним політичним кейсом, бо він наче і при владі, і не при ній. У нього є певне поле для маневру. Але він йде на ризиковану кампанію проти Порошенка для пошуку політичних балів. На превеликий жаль, у Яценюка зараз мислення олігархічне. Що робив би політик – він йшов би у люди. А Яценюк, замість вийти до людей, грає в оці олігархічні кулуарні ігри,
      – додав політолог. 

      Відео: коротко про Арсенія Яценюка

       

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Арсеній Яценюк
      Джерело: 24 канал
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