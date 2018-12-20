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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      З колонії звільнився кримінальний авторитет "Арчі": його одразу ж видворили з України

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      До депортації "Арчі" планував залишитись в Україні після звільнення з колонії
      До депортації "Арчі" планував залишитись в Україні після звільнення з колонії / Соцмережі

      У четвер, 20 грудня, працівники Управління стратегічних розслідувань Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області згідно з рішенням суду видворили з країни кримінального авторитета на прізвисько "Арчі".

      Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін. 

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      Засуджений, який останні три роки відбував покарання у Шепетівській виправній колонії, є громадянином Грузії. За ґрати його запроторили за скоєння розбійних нападів у Рівненській області.

      До звільнення "Арчі" планував залишитися в Україні, але його депортували у Грузію.

      Сьогодні пішов перший, а в новому році всі іноземні злочинці-"туристи" після звільнення їхатимуть до своїх країн. Ми в цьому їм будемо дуже допомагати,
      – написав Аброськін. 

       

      Теги: Кримінальні новини Поліція Рівне
      Джерело: 24 Канал
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