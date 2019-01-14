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      З корабля в Індійському океані зник український моряк: це не перший випадок на судні

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      Із судна Ocean Lion під прапором Ліберії в Індійському океані зник український моряк
      Із судна Ocean Lion під прапором Ліберії в Індійському океані зник український моряк / Фото з вільних мереж

      В Індійському океані зник безвісти український моряк, одесит Олексій Свістільніков. Він перебував на борту іноземного судна MV Ocean Lion.

      Про це повідомляє благодійна організація "Фонд допомоги морякам "Ассоль".

      В організацію звернулася дружина моряка, яка розповіла, що чоловік 9 серпня 2018 року прибув на судно MV Ocean Lion (прапор Ліберії). Трудовий договір чоловік уклав з грецькою компанією Primerose Shipping CO LTD, до роботи приступив на посаді третього механіка.

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      Як повідомили дружині, 19 грудня минулого року Свістільніков зник з борту судна, що перебувало в Індійському океані і прямувало до Сінгапуру. На сьогодні немає жодної офіційної інформації і документів від судновласника і крюїнгу щодо підтвердження місця інциденту, результатів пошуково-рятувальної операції і звіту розслідування,
      – повідомили у фонді.

      Відомо, що Свістільніков 6 років працював у грецькій компанії Primerose Shipping CO LTD. Востаннє виходив на зв'язок з родиною наприкінці листопада 2018 року, коли судно перебувало біля берегів Бразилії.

      "Його зникнення екіпаж помітив тільки вранці, коли моряк не заступив на вахту. Згідно зі свідченнями екіпажу, вночі ніхто нічого підозрілого не бачив і не чув", – повідомили в організації.

      український моряк зникнення Індійський океан Свістільніков
      Зниклий український моряк Свістільніков

      На сьогодні Свістільніков є студентом Національного університету "Одеська морська академія" і в червні 2019 року мав захистити диплом бакалавра. Восени 2018 року в телефонній розмові з дружиною моряк просив оплатити його навчання за весь рік, про що свідчить листування подружжя.

      Зазначимо, що Свістільніков є єдиним годувальником у родині, у нього 2 неповнолітніх дітей. Зараз юристи "Ассоль" надають дружині моряка правову підтримку, також скеровано відповідні запити до дипломатичних служби України.

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      В "Ассоль" наголошують, що цей інцидент є далеко не першим на вищезгаданому судні. Зокрема, такий самий випадок стався 17 січня 2014 року – з борту цього ж корабля, коли він перебував на рейді поблизу Нью-Орлеана (США), безвісти зник інший одесит – старший помічник капітана. На його пошуки тоді керували водолазів і спецвертоліт, проте чоловіка так і не знайшли.

      Незважаючи на те, що тоді у приміщеннях на борту судна і одязі деяких членів екіпажу виявили сліди крові, розслідування результатів не принесло. За версією екіпажу, моряк пішов виконувати розпорядження капітана судна, але зі звітом про виконану роботу до начальства не з'явився.

      Теги: Новини Одеси Новини України Водний транспорт Надзвичайні ситуації Греція
      Джерело: 24 Канал
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