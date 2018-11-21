З кори і відходів: унікальне свідчення геноциду українців – хліб, який пережив Голодомор

В Україні тривають пам'ятні дні Голодомору. У Центральному державному архіві громадських об'єднань до 85-х роковин геноциду представили унікальну знахідку – шматочки хліба, які пережили голод 1932 – 1933 років.

Закам'янілі почорнілі крихти за експонатним склом – хліб, який пережив понад вісім десятиліть.

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З чого він зроблений, достеменно невідомо – це ще мають з'ясувати експерти. "Це і жолудева кора, і якісь відходи картопляні. І так далі", – пояснив заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.



Закам'янілі почорнілі крихти – це хліб, який пережив понад вісім десятиліть

Ці крихти дослідники знайшли випадково. Їжу, яка пережила Голодомор, очевидець злочину київський вчитель співів Олексій Сорокін зберігав свідомо, про що написав у листі: "Цей зразок хліба залишаю своїм дітям як повчання – наскільки страшний голод".



Лист нащадкам вчителя співів Олексія Сорокіна, який випадково знайшли у архіві

Про пам'ятку дізналася радянська влада і злякалася, що хліб, виготовлений з сурогатів, в майбутньому використають як речовий доказ.

Слідство має інформацію, що ви зберігали ці експонати з контрреволюційною метою, використовуючи їх як наочний приклад для агітації проти радянської влади,

– йдеться у архівній справі щодо Сорокіна.

В цих рядках – визнання владою своєї вини. І їй було чого боятися.



Харків, 1933. Тіла померлих від голоду українських селян

Адже наслідки Голодомору жахливі: за підрахунками демографів від чотирьох до семи мільйонів загинули через штучно створений голод.

Занесення районів та населених пунктів на "чорні дошки", блокування їх військами, недопущення виїзду населення за межі цих територій, повне вилучення харчових продуктів та заборона торгівлі,

– нагадав, що тоді відбувалося Денис Чернишов.

У 1941 році українця Сорокіна відправили на п'ять років в Красноярський край. Але чи пережив заслання відстоювач правди – невідомо.

Нагадаємо, в Угорщині у центрі міста Сегеда на Домській площі відбулося відкриття пам'ятника жертвам Голодомору в Україні 1932-33 років.

Що таке Голодомор? Це геноцид української нації, скоєний керівництвом Радянського Союзу в 1932 – 1933 роках з метою упокорення українців, остаточної ліквідації українського спротиву режиму та намагань побудови самостійної, незалежної від Москви Української Держави. Спланована конфіскація врожаю зернових та усіх інших харчових продуктів у селян представниками радянської влади безпосередньо призвела до вбивства селян голодом у мільйонних масштабах, при цьому радянська влада мала значні запаси зерна в резервах та здійснювала його експорт за кордон, у той же час відмовляючись приймати звідти допомогу для голодуючих.