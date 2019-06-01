З користю для себе та природи: що таке плогінг і чому це важливо

На перетині двох популярних тем — здорового способу життя та піклування про чистоту довкілля, у Швеції в 2016 році зародився новий рух — плогінг. Люди почали поєднувати біг зі збиранням сміття вздовж своїх маршрутів.

Розвиток соціальних мереж скорочує відстань між людьми. Ініціатива, що виникла в одній частині планети, може швидко поширитися світом, оминаючи кордони та бар'єри, об'єднуючи людей у віртуальні спільноти, що створюють цінності за межами інтернету. Таким "вірусним" чином ідеї та течії, знаходячи підтримку широкої аудиторії, змінюють світ.

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Історія плогінгу

Новий тренд, що поєднав догляд за фізичною формою та піклування про чистоту планети, шириться світом. Адепти здорового способу життя та прихильники бігу почали збирати сміття під час своїх щоденних занять бігом. Така активність отримала назву "плогінг", яка утворилася поєднанням двох слів: шведського plocka upp, що означає "піднімати", та англійського jogging, тобто "повільний біг".

Рух стартував у Швеції і швидко набув популярності серед прихильників здорового способу життя та небайдужих до чистоти довкілля. Як вид спорту, заняття передбачає згинання, присідання та розтягування на додачу до основної дії – бігу, походів або ходьби. Метою такого процесу є привернення уваги до проблеми забруднення планети.

Ерік Альстрьом започаткував цей рух у 2016 році. Після переїзду з малого міста у Стокгольм чоловік здивувався кількості сміття довкола. Звичні пробіжки він почав поєднувати зі збиранням сміття, яке траплялося на шляху. Завдяки активності Еріка в соціальних мережах ідея швидко знайшла підтримку. Люди почали об'єднуватись у групи і займатися плогінгом разом. Течія набула поширення та стала трендом у соціальних мережах завдяки обов'язковій частині процесу – кожен учасник фотографується з повним мішком сміття та публікує це в інтернеті, позначивши хештегом #plogging. Згодом в різних країнах світу почали з'являтися цілі спільноти, які організовували події та спільні масові заходи.

Плогінг в Україні

Ігор Дзіковський – перкусіоніст із гурту "Один в каное", заснованого в 2010 році у Львові. Колектив створює музику в стилі інді-поп. Ігор був у гурті не від початку, але взяв участь у записі другого альбому. Із гітаристом Устимом Похмурським, котрий запросив його до гурту, Ігор знайомий зі студентських часів. Своє долучення до колективу називає випадком долі.

Окрім музичної діяльності, Ігор працює у сфері інформаційних технологій. Також уже шість років поспіль бере участь в організації мистецького фестивалю "Соснафест" у Соснівці, метою якого є популяризація мистецтва та ремесел на місцевому рівні. Ігор описує цю подію, як еко-фестиваль, який проходить у місцевому парку; туди запрошують музичні гурти та майстрів, що проводять майстер-класи.

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Ігор був одним із перших в Україні, хто підхопив ідею плогінгу та почав практикувати такий вид бігу. Із Соснівки та Житомира, де в цей час також з'явились послідовники руху, тренд почав ширитись країною:

Я якось приїхав з-за кордону і наткнувся на відео десь в стрічці новин. Мені це прям так близько було, тому шо я постійно цим лісом гуляю із донькою і сам зранку дуже любив гуляти. І в мене ця думка постійно крутилась в голові. І під час прогулянок в мене назрівала ця думка. І я коли просто побачив це, я думаю: "Блін, я мушу це робити". Спочатку ходив, але сміття мене мотивує до бігу. І я почав бігати. До того я ніколи не бігав взагалі.

Активісти спільноти у Житомирі започаткували плогофони – біг або ходьбу на різні дистанції зі збором сміття. Згодом Ігор перейняв цей досвід та організував п'ять маршрутів для плогінгу в своєму місті, чотири з яких були для ходьби – для людей, що не займаються бігом, а один, по периметру міста, довжиною у 5 км – для бігу.

Соснівка

Місто Соснівка засноване в 1955 році та розвивалось довкола вугільних шахт, що діють дотепер. Як альтернативу роботі на шахті Ігор обрав віддалену роботу у сфері інформаційних технологій. Тим самим шляхом, за словами Ігоря, тепер іде більшість молоді міста, котра не зайнята у вугледобуванні.

Небагато варіантів. Шахта – в першу чергу, хто має здоров'я. Хто має якісь ініціативи, має ідеї, робить шось своє, творить шось своє, відкриває шось: чи це стартап якийсь, чи проект. Ну, дехто виїжджає. В більшості у Львів, але є такі, шо лишились тут і роблять шось тут. Навіть частково, але приділяють час рідному місту.

Попри часте перебування у Львові та гастролі в інші міста та країни разом із гуртом, Ігор знаходить час підтримати молодіжні ініціативи в рідному місті. Тутешню молодь він описує як особливо активну, а місцеву владу – охочу підтримувати ініціативність:

Люди чомусь залишаються тут, щось їх не відпускає, так само, як і мене.

Прибирати – це кльово

До плогінгу Ігор долучився у 2018 році, почавши поєднувати біг із прибиранням Соснівки. Зібране сміття чоловік сортує та віддає на переробку.

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Ігор каже, що важливою є регулярність, оскільки для переробки годиться тільки чистий пластик, що не довго пролежав у природному середовищі. Щоразу Ігор знаходить свіже сміття у лісах та парках:

Прибирати – це кльово, але в першу чергу треба привертати увагу, щоб люди знали, що можна ж по-іншому.

Для такого виду бігу Ігор одягається закрито, щоб захиститись від кліщів, бруду та колючих кущів ожини, звідки часто доводиться діставати сміття. Каже, що у наборі плогера мають бути рукавички, мішок, телефон і навушники.

Сміття не закінчиться ніколи. Я бігаю, доки не закінчиться мішок.

Найгіршим сміттям Ігор вважає пластикові пляшки – через високу щільність матеріалу він розкладається дуже довго:

"Це всього-на-всього одна пляшка" – подумали 10 млн українців і за один день купили по пляшці води. Взагалі мета цього проекту, моя маленька мрія в тому, щоб плогінг-общини були по всій Україні і в кожному місті стабільно, хай раз в декілька днів, але бігали люди і прибирали якісь навколишні території.

Ігор розповідає про справжнє задоволення від процесу очищення парків та лісів, поєднаного із диханням свіжим сосновим повітрям, і називає це своїм покликанням.

Традиційно після пробіжки Ігор робить фото з мішком сміття та публікує його у своєму Instagram (@sliptic) з відповідним хештегом – #ploggingukraine, таким чином поширюючи популярність плогінгу.

Все більше людей в Україні долучаються до плогінгу та самостійно організовують плогофони у своїх містах. Ігор брав участь у заходах у Червонограді та Києві. Влітку відбудеться вже традиційний плогофон у Соснівці, який чоловік організовує спільно із місцевою молоддю.

Ігореві без проблем вдається поєднувати концертну діяльність із плогінгом. Учасники гурту підтримують таку ініціативу та завжди цікавляться, де ж цього разу Ігор бігав та прибирав, проте самі поки не долучаються:

Зазвичай тур проходить дуже активно, і концерти відбуваються з дня в день, проте коли з'являється вільний час, то влаштовую день плогінгу. Пробіжка набережною чи прибирання парку – хороша розрядка для постійних переїздів під час туру.

До Ігоря часто приєднуються люди, яких він зустрічає під час пробіжок. Плогер каже, що така підтримка дуже мотивує:

Головне – розповідати про рух, популяризувати його через соцмережі. В такий спосіб зможемо не тільки стабільно прибирати засмічені території і тримати себе в хорошій формі, а й подавати хороший приклад наступному поколінню дітей, від яких дуже багато буде залежати вже через 10-15 років.

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