З космосу виявили величезну колонію пінгвінів

Вчені, вивчаючи знімки з космосу, натрапили на величезну групу пінгвінів Аделі в крайній північній точці Антарктичного півострова.

Колонія налічує приблизно 1,5 мільйона особин. Тварини населяють скелястий архіпелаг "Острови Небезпеки". Дослідники з Великобританії і США, яким належить відкриття, заявили, що ця знахідка стала для них повною несподіванкою, йдеться в Scientific Reports.

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Пінгвін Аделі - один з найпоширеніших видів пінгвінів. Названий французьким дослідником Жюлем Дюмоном-Дюрвіль на честь дружини Аделі. Птах має середні розміри: довжина тулуба - близько 70 см, вага - близько 6 кг. Тривалість життя складає в середньому 12 років. Пінгвін Аделі гніздиться на узбережжі Антарктиди і найближчих до материка островах, за цими межами зустрічається вкрай рідко.

Як зрозуміло з назви, "Острови небезпеки" ("Danger Islands") є вкрай важкодоступними і навіть влітку оточені товстим шаром льоду. Щоб підрахувати точну кількість особин у виявленій колонії, вчені використовували безпілотники. Таким чином, вчені з'ясували, що колонія налічує 751 527 пар пінгвінів Аделі.

За словами дослідників, отримані дані мають велике значення для науки, адже раніше причини зниження чисельності пінгвінів Аделі на інших ділянках півострова були невідомі. Завдяки виявленню нової колонії підтвердилася гіпотеза про те, що це безпосередньо пов'язано зі скороченням площі морського льоду, де живуть ракоподібні, якими здебільшого харчуються пінгвіни.

Вчені сподіваються, що ця територія тепер буде включена в охоронювану морську зону Антарктики.