13:52
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини науки і технологій
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

З космосу виявили величезну колонію пінгвінів

3656 Читать новость на русском
З космосу виявили величезну колонію пінгвінів
З космосу виявили величезну колонію пінгвінів / Naked-science

Вчені, вивчаючи знімки з космосу, натрапили на величезну групу пінгвінів Аделі в крайній північній точці Антарктичного півострова.

Колонія налічує приблизно 1,5 мільйона особин. Тварини населяють скелястий архіпелаг "Острови Небезпеки". Дослідники з Великобританії і США, яким належить відкриття, заявили, що ця знахідка стала для них повною несподіванкою, йдеться в Scientific Reports.

Читайте також: Angry Birds існують: фотограф з Фінляндії робить дивовижні фото птахів

Пінгвін Аделі - один з найпоширеніших видів пінгвінів. Названий французьким дослідником Жюлем Дюмоном-Дюрвіль на честь дружини Аделі. Птах має середні розміри: довжина тулуба - близько 70 см, вага - близько 6 кг. Тривалість життя складає в середньому 12 років. Пінгвін Аделі гніздиться на узбережжі Антарктиди і найближчих до материка островах, за цими межами зустрічається вкрай рідко.

Як зрозуміло з назви, "Острови небезпеки" ("Danger Islands") є вкрай важкодоступними і навіть влітку оточені товстим шаром льоду. Щоб підрахувати точну кількість особин у виявленій колонії, вчені використовували безпілотники. Таким чином, вчені з'ясували, що колонія налічує 751 527 пар пінгвінів Аделі.

За словами дослідників, отримані дані мають велике значення для науки, адже раніше причини зниження чисельності пінгвінів Аделі на інших ділянках півострова були невідомі. Завдяки виявленню нової колонії підтвердилася гіпотеза про те, що це безпосередньо пов'язано зі скороченням площі морського льоду, де живуть ракоподібні, якими здебільшого харчуються пінгвіни.

Вчені сподіваються, що ця територія тепер буде включена в охоронювану морську зону Антарктики.

Теги: LifeStyle світ тварин
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 6 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Україна і
сьогодні, 13:01 Україна і "блакитне паливо": у кого купуємо газ та на що він йде
408
Когда Украина сможет вернуть Крым
сьогодні, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1501
Пригоди
сьогодні, 11:01 Пригоди "іхтамнєт"-ів та вибори Путіна в Росії: хвилина гумору від карикатуристів
4167
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сьогодні, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 2825
Будни
сьогодні, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2528
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук