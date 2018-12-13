З ковдрами проти Насірова: у Києві влаштували протест проти поновлення на посаді екс-голови ДФС

У середу ввечері, 12 грудня, у центрі Києва влаштували акцію протесту проти рішення суду, який поновив Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби України.

Про це повідомляє "Апостроф", публікуючи фото з протесту авторства Олександра Гончарова.

24 канал повідомляв, що перед цим брат народного депутата Мустафи Найєма, юрист Масі Найєм закликав Facebook-спільноту зібратися, щоб висловити протест проти поновлення Насірова.

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Учасники акції принесли на Майдан Незалежності картату ковдру, якою вже тривалий час підколюють Насірова, та виступали на фоні цієї ковдри.



Акція протесту проти поновлення Насірова на посаді голови ДФС

Нагадаємо, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови ДФС Романа Насірова та зобов'язав виплатити йому упущений заробіток.



Зазначимо, Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.



У березні 2017 року Насірова заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.



31 січня Кабмін звільнив із посади голови ДФС Романа Насірова.