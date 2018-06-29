06:03
30 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
20°C 17°C
  • неділя
    16°C 12°C
  • понеділок
    17°C 10°C
  • вівторок
    18°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло
Вєсті Кремля
20:10, 29 червня
Вєсті.UA. Жир. Залежність Порошенка. Китайська грамота Луценка
Вєсті.UA
18:34, 29 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

З Кремлем на фоні: офіційно підтвердили проведення бою Усик – Гассієв в Москві

300
Бій Усик – Гассієв
Бій Усик – Гассієв / WBSS

Всесвітня боксерська суперсерія (WBSS) помпезно та офіційно підтвердила, що бій між Олександром Усиком та Муратом Гассієвим відбудеться 21 липня у Москві.

Про це мовиться на сайті організації.

У WBSS назвали бій Усик – Гассієв історичним та нагадали, що на кону стоять титули WBO, WBC, WBA, IBF, а також пояс журналу The Ring в першій важкій вазі.

Читайте також: Стартував продаж квитків на фінальний бій WBSS Усик – Гассієв

Також чемпіону бою Усик – Гассієв дістанеться і солідна грошова винагорода – 10 мільйонів доларів від Суперсерії.

"Я був готовий битися з Усиком у будь-якій точці світу. Я впевнений, що Усик і я зроблять великий бій. Переможець отримує все", – цитує Гассієва WBSS.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Усик бився з німцем Марком Хуком. Спочатку бій планувався у Києві, але згодом його перенесли до Берліна. У півфіналі українець боксував з Майрієсом Брієдісом з Латвії. Бій провели у Ризі, а Усик переміг рішенням суддів.

Фінал проти росіянина Гассієва мав відбутися 11 травня у Саудівській Аравії – міста Джидда. Однак через травму Усика поєдинок довелося перенести на невизначений термін. Тоді ж стало відомо, що зустріч проведуть у іншому місті. 18 червня стало відомо, щоб бій Усик – Гассієв відбудеться у Москві.

Теги: Новини спорту Бокс Усик – Гассієв Олександр Усик
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 29 червня: продовження історії з полоненими та санкції проти Росії
29 червня, 22:04 Головні новини 29 червня: продовження історії з полоненими та санкції проти Росії
2303
США хочет вернуть Россию в G7?
29 червня, 22:01 США хочет вернуть Россию в G7?
Блог Соцмережі 545
"Мед і дьоготь": яким є творчий заповіт режисера і мандрівника Леоніда Кантера
29 червня, 20:01 "Мед і дьоготь": яким є творчий заповіт режисера і мандрівника Леоніда Кантера
Катерина Петренко 486
Как вынужденная внутренняя миграция влияет на жителей Донбасса
29 червня, 19:06 Как вынужденная внутренняя миграция влияет на жителей Донбасса
Семен Кабакаєв 1397
Іспанія легко переможе Росію, – Бартуловіч
29 червня, 19:01 Іспанія легко переможе Росію, – Бартуловіч
Іван Вербицький 718
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук