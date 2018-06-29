З Кремлем на фоні: офіційно підтвердили проведення бою Усик – Гассієв в Москві

Всесвітня боксерська суперсерія (WBSS) помпезно та офіційно підтвердила, що бій між Олександром Усиком та Муратом Гассієвим відбудеться 21 липня у Москві.

Про це мовиться на сайті організації.

У WBSS назвали бій Усик – Гассієв історичним та нагадали, що на кону стоять титули WBO, WBC, WBA, IBF, а також пояс журналу The Ring в першій важкій вазі.

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Також чемпіону бою Усик – Гассієв дістанеться і солідна грошова винагорода – 10 мільйонів доларів від Суперсерії.

"Я був готовий битися з Усиком у будь-якій точці світу. Я впевнений, що Усик і я зроблять великий бій. Переможець отримує все", – цитує Гассієва WBSS.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Усик бився з німцем Марком Хуком. Спочатку бій планувався у Києві, але згодом його перенесли до Берліна. У півфіналі українець боксував з Майрієсом Брієдісом з Латвії. Бій провели у Ризі, а Усик переміг рішенням суддів.



Фінал проти росіянина Гассієва мав відбутися 11 травня у Саудівській Аравії – міста Джидда. Однак через травму Усика поєдинок довелося перенести на невизначений термін. Тоді ж стало відомо, що зустріч проведуть у іншому місті. 18 червня стало відомо, щоб бій Усик – Гассієв відбудеться у Москві.