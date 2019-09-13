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      З криками і сльозами: в Одесі 11-річну школярку забрали в притулок просто посеред уроку

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      В Одесі працівники соціальної служби просто з уроку забрали 11-річну школярку на очах в однокласників. Виявилося, що юридично дівчинка – сирота. Хоча після смерті матері жила з батьком та ще чотирма братами і сестрами.

      Втім, біологічний тато у свідоцтві про народження не записаний. Тож соцпрацівники забрали дівчинку до притулку. Чи є вихід із ситуації – з'ясовували журналісти  24 каналу.

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      За словами Георгія Павлікова, брата 11-річної Валерії, сестра дуже злякалася.

      Чую, хтось кричить. Виходжу, а там Лєру тримають. Я кажу, щоб її відпустили, що зараз батько прийде, розберетесь з ним. Тобто тримаю Лєру, мене царапають, навіть телефон розбили,
      – розповів Георгій Павліков.

      На ґвалт збіглися вчителі та діти із сусідніх класів. Дівчинка встигла зателефонувати батькові. Той через декілька хвилин примчав до школи. Зазначив, що соцпрацівник поводився дуже грубо.

      Геогрій Павліков
      Георгій Павліков, брат 11-річної Валерії 

      "Представник соцслужби провокував мене на бійку. В присутності поліцейського, шкільного психолога та моїх дітей він почав ображати мене нецензурними словами", – прокоментував батько В'ячеслав Павліков.

      Соцпрацівники заявили: чоловік права на дитину не має, бо не вказаний у свідоцтві про народження. Мати 11-річної дівчинки померла два роки тому. Коли народилася дитина, батько був за ґратами через збут наркотиків. Тож у свідоцтво його не записали.

      В'ячеслав Павліков
      В'ячеслав Павліков, батько дівчинки

      Сам же В'ячеслав впевнений, що соцслужби до нього ставляться упереджено. Чоловік запевнив, що з кримінальним минулим вже давно зав'язав.

      Мені не дають опікунство над моєю дитиною через те, що раніше був судимим. Сидів чи не сидів – це не важливо вже. Важливо, що в мене ось є такий набір у житті,
      – пояснив він.

      У школі діями соцслужби шоковані. Про свій візит вони не попереджали, забрали дівчинку просто на очах в однокласників. Про батька дівчинки відгукуються позитивно. Його діти добре вчаться, завжди охайні та привітні.


      Школа, у якій трапився інцидент

      Натомість у соцслужбі впевнені, що все робили правильно. А забрали дитину зі школи, бо додому батько не впускав та ще й погрожував ножем.

      "Протиправних дій щодо дитини ніяких не було. Ми попередили адміністрацію школи. Ми не зривали навчальний процес. Це відбувалося в окремому кабінеті, де були присутні члени комісії", – запевнила Світлана Дороганова, начальниця службі у справах дітей Одеської міськради.


      Начальниця службі у справах дітей Одеської міськради Світлана Дороганова

      11-річну Валерію таки забрали до центру психологічної реабілітації. Щоб повернути доньку додому В'ячеславові потрібно довести батьківство: здати тест ДНК.

      Коштує він приблизно шість тисяч гривень. У чоловіка таких грошей немає, він працює двірником й сам виховує п'ятеро дітей. Поки ж він може навідувати доньку лише на вихідних.

      Сім'я Павлікових
      Сім'я Павлікових / Фото: Марина Гудина

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      Теги: Новини України Новини Одеси Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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