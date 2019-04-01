З квітня на деяких вулицях Києва можна їхати зі швидкістю 80 кілометрів за годину: перелік
Відтепер на 17 вулицях Києва можна їздити зі швидкістю до 80 кілометрів за годину. Проте обмеження триватиме півроку – додавати газу можна у період з квітня до листопада.
Для цього обрали ділянки, пристосовані для інтенсивного трафіку – де немає наземних пішохідних переходів і перетину транспорту.
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Так у міськраді хочуть збільшити пропускну спроможність столичних доріг.
Йдеться про такі вулиці:
• Проспект Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вулиці Чорнобильської);
• Велика Кільцева дорога (від вулиці Міської до перетину з вулиці Газопровідною та від вулиці Газопровідної до Мінського проспекту);
• Вулиця Міська (від вулиці Стеценка до Гостомельського шосе);
• Кільцева дорога (від проспекту Перемоги до вулиці Трублаїні);
• Автодорога Р-69 (від вулиці Озерної до межі Києва);
• Проспект Бандери (від проспекту Оболонського до Московського мосту);
• Проспект Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі);
• Вулиця Набережно – Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);
• Наддніпрянське шосе;
• Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
• Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного);
• Вулиця Саперно-Слобідська (від вулиці Грінченка до Південного мосту);
• Проспект Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);
• Проспект Броварський (від проспекту Визволителів до вулиці Братиславської та від вулиці Кіото до закінчення населеного пункту “Київ”) (коли буде проведений капітальний ремонт проїзної частини);
• Бульвар Перова (від вулиці Воскресенської до вулиці А. Навої);
• Вулиця Олени Теліги (від вулиці Ольжича до вулиці Кирилівської);
• Проспект Соборності (коли буде встановлено розподільче транспортне огородження).
Перелік вулиць, де можна їхати 80 км/год
Нагадаємо, у зимовий час діяло обмеження у 50 кілометрів за годину.