23:49
1 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Російський герой у "Зоряних війнах". Мета Орейро у Росії
      Вєсті Кремля
      18:44, 30 березня
      Вєсті.UA: Що вигадав Ляшко, аби стати президентом. Порошенко передає Зеленському символи влади
      Вєсті.UA
      23:08, сьогодні
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      З квітня на деяких вулицях Києва можна їхати зі швидкістю 80 кілометрів за годину: перелік

      141 Читать новость на русском
      Київ
      Київ / Фото з відкритих джерел

      Відтепер на 17 вулицях Києва можна їздити зі швидкістю до 80 кілометрів за годину. Проте обмеження триватиме півроку – додавати газу можна у період з квітня до листопада.

      Для цього обрали ділянки, пристосовані для інтенсивного трафіку – де немає наземних пішохідних переходів і перетину транспорту.

      Читайте також: Мікроавтобус провалився під асфальт посеред дороги у Києві: фото і відео

      Так у міськраді хочуть збільшити пропускну спроможність столичних доріг. 

      Йдеться про такі вулиці:

      • Проспект Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вулиці Чорнобильської);

      • Велика Кільцева дорога (від вулиці Міської до перетину з вулиці Газопровідною та від вулиці Газопровідної до Мінського проспекту);

      • Вулиця Міська (від вулиці Стеценка до Гостомельського шосе);

      • Кільцева дорога (від проспекту Перемоги до вулиці Трублаїні);

      • Автодорога Р-69 (від вулиці Озерної до межі Києва);

      • Проспект Бандери (від проспекту Оболонського до Московського мосту);

      • Проспект Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі);

      • Вулиця Набережно – Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);

      • Наддніпрянське шосе;

      • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

      • Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного);

      • Вулиця Саперно-Слобідська (від вулиці Грінченка до Південного мосту);

      • Проспект Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

      • Проспект Броварський (від проспекту Визволителів до вулиці Братиславської та від вулиці Кіото до закінчення населеного пункту “Київ”) (коли буде проведений капітальний ремонт проїзної частини);

      • Бульвар Перова (від вулиці Воскресенської до вулиці А. Навої);

      • Вулиця Олени Теліги (від вулиці Ольжича до вулиці Кирилівської);

      • Проспект Соборності (коли буде встановлено розподільче транспортне огородження).

      Перелік вулиць, де можна їхати 80 км/год
      Перелік вулиць, де можна їхати 80 км/год

      Нагадаємо, у зимовий час діяло обмеження у 50 кілометрів за годину. 

      blog_ava
      Зеленський проходить у другий тур виборів: хто підтримує кандидата
      сьогодні
      24857
      Теги: Новини України Авто Транспорт Новини Києва
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 1 квітня: результати 1-го туру виборів, у військових і патрульних зросли зарплати
      сьогодні , 22:01 Головні новини 1 квітня: результати 1-го туру виборів, у військових і патрульних зросли зарплати
      4398
      Зеленський і Порошенко виходять в другий тур – чи згідні ви з результатами?
      ОПИТУВАННЯ
      31 березня , 20:38 Зеленський і Порошенко виходять в другий тур – чи згідні ви з результатами?
      7609
      Выборы показали – страна Украина еще ребенок
      сьогодні , 22:00 Выборы показали – страна Украина еще ребенок
      Блог Соцмережі 1958
      Як компанія Apple змогла стати успішною
      сьогодні , 21:00 Як компанія Apple змогла стати успішною
      Олена Кандяк 375
      Що треба знати про дебати між Порошенком та Зеленським і на що вони вплинуть
      сьогодні , 20:32 Що треба знати про дебати між Порошенком та Зеленським і на що вони вплинуть
      Світлана Попова 3371
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук