З квітня на деяких вулицях Києва можна їхати зі швидкістю 80 кілометрів за годину: перелік

Відтепер на 17 вулицях Києва можна їздити зі швидкістю до 80 кілометрів за годину. Проте обмеження триватиме півроку – додавати газу можна у період з квітня до листопада.

Для цього обрали ділянки, пристосовані для інтенсивного трафіку – де немає наземних пішохідних переходів і перетину транспорту.

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Так у міськраді хочуть збільшити пропускну спроможність столичних доріг.

Йдеться про такі вулиці:

• Проспект Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вулиці Чорнобильської);

• Велика Кільцева дорога (від вулиці Міської до перетину з вулиці Газопровідною та від вулиці Газопровідної до Мінського проспекту);

• Вулиця Міська (від вулиці Стеценка до Гостомельського шосе);

• Кільцева дорога (від проспекту Перемоги до вулиці Трублаїні);

• Автодорога Р-69 (від вулиці Озерної до межі Києва);

• Проспект Бандери (від проспекту Оболонського до Московського мосту);

• Проспект Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі);

• Вулиця Набережно – Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);

• Наддніпрянське шосе;

• Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

• Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного);

• Вулиця Саперно-Слобідська (від вулиці Грінченка до Південного мосту);

• Проспект Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

• Проспект Броварський (від проспекту Визволителів до вулиці Братиславської та від вулиці Кіото до закінчення населеного пункту “Київ”) (коли буде проведений капітальний ремонт проїзної частини);

• Бульвар Перова (від вулиці Воскресенської до вулиці А. Навої);

• Вулиця Олени Теліги (від вулиці Ольжича до вулиці Кирилівської);

• Проспект Соборності (коли буде встановлено розподільче транспортне огородження).



Перелік вулиць, де можна їхати 80 км/год

Нагадаємо, у зимовий час діяло обмеження у 50 кілометрів за годину.