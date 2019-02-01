З легкістю розгортає 10-кілограмові пожежні рукави: історія першої в Україні жінки-рятувальника

Анастасія Клочко – перша в Україні рятувальниця, яка виїжджає на пожежі. Кореспонденти 24 каналу провели з нею день і дізналися, що саме спонукало Настю обрати таку професію.

Раніше жінка працювала диспетчером у другій пожежно-рятувальній частині у Черкасах. Та це була не та професія, про яку вона мріяла з дитинства.

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Після того, як школяркою витягнула людину з пожежі, Анастасія зрозуміла, що рятувати людей – її покликання. Тож для цього вона навіть здобула відповідну освіту.

Та відразу працювати на омріяній посаді Анастасія не могла. Згідно зі старими інструкціями, які залишилися в українському законодавстві, обіймати посади в Збройних силах та рятувальній службі жінкам не дозволяли.



Анастасія Клочко

Проте у 2018 році жінок нарешті зрівняли у правах із чоловіками й у цій сфері. Зараз Анастасія працює у тій же частині в Черкасах, та тепер з легкістю розгортає 10-кілограмові пожежні рукави, виламує двері та навіть вміє користуватися пристроями для різання металу.

Посада рятувальника потребує великих фізичних навантажень. Подивившись на те, як працює Настя, я впевнено можу сказати, що й жінки справляються з такою роботою досить добре,

– прокоментував Юрій Пустовойт, командир рятувального відділення, в якому працює жінка.

Спочатку співробітники не поставились до колеги-жінки серйозно, та вже після першого виїзду зрозуміли, що новопризначена рятувальниця дасть жару навіть досвідченим.

А ще Анастасія взяла участь у міжнародному челенджі, щоб підтримати маленьку британку, яка заявила, що хотіла б бути хлопчиком, аби працювати пожежником. Рятувальниці зі всього світу опублікували свої світлини у соцмережах для того, щоб довести 4-річній Есмі, що вони існують.



Черкаські рятувальниці долучилися до міжнародного флешмобу

Анастасія Клочко хоче довести своїм прикладом – на шляху до мрії перепон немає.