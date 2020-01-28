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      З лижними трасами і доріжками для бігу: вражаючі сміттєпереробні заводи Європи – фото та відео

      Інститут просвіти 177 Читать новость на русском

      Доки в Україні тільки працюють над створенням сміттєпереробних заводів, в деяких країнах Європи на цьому вже заробляють чималі гроші, перетворюючи сміття в енергію, а заводи – в об'єкти мистецтва.

      Деякі сміттєпереробні заводи світу схожі на мистецькі об’єкти або ж навіть мають гірськолижні траси на даху.

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      Данія, Копенгаген

      Сміттєспалювальний завод – неподалік від центру столиці. По сусідству – один з найкращих ресторанів світу. А на даху – гірськолижний схил з переробленого пластику, яким можна ковзати цілий рік. Звичайно, завод успішно спалює та переробляє відходи, опалює місто та постачає мешканцям електроенергію.

      У просторі заводу є 500-метрова лижна траса, стіна для скелелазання, доріжки для бігу, майданчик для фітнесу тощо. Архітектори також посадили певні види дерев, які захищають від вітру на висоті і збалансовують мікроклімат.

      сміттєпереробний завод
      Сміттєпереробний завод у Копенгагені / SLA

      Австрія, Відень

      На вигляд мистецький об’єкт, але тут на теплову енергію щороку перетворюють 265 тисяч тонн сміття. Це дає змогу опалювати цілі райони Відня. Цей завод став туристичною принадою,тут навіть проводять екскурсії, влаштовують виставки та фестивалі.

      Окрім того, що австрійський дизайнер Фріденсрайх Гундертвассер вирішив незвично оздобити саму будівлю заводу, він змусив обладнати її найсучаснішими фільтрами. Через це реконструкція обійшлася майже вдвічі дорожче – у 250 мільйонів євро. Однак таким чином завод значно скоротив шкідливі викиди в атмосферу. Табло біля входу свідчать, що показники можуть бути і вищими, адже це довзоляє ЄС.

      сміттєвий завод відень
      Сміттєпереробний завод у Відні

      Швеція

      Цю країну називають одним зі світових лідерів у поводженні з відходами. Тут працюють десятки сміттєпереробних заводів. 99% відходів використовують або як паливо для електростанцій, або як сировину для виробництва.

      Наприклад, сміттєспалювальний завод в місті Лінчепінг щороку перетворює в енергію приблизно 600 тисяч тонн відходів. Спалюючи 1 мільйон тонн сміття на рік, підприємство продає отримане тепло і електрику сотням тисяч приватних і корпоративних клієнтів по всій країні.

      сміттєпереробний завод у швеції
      Сміттєпереробний завод в місті Лінчепінг, Швеція

      До речі, у Швеції більшість заводів із переробки сміття є державними, хоча трапляються і приватні. Головне, що їх об’єднує, – довіра шведів до переробника відходів. Адже доведено: навіть якщо людина все життя мешкатиме поруч зі сміттєспалювальним заводом, вона все одно отримає меншу кількість діоксину, ніж той, хто тиждень просидить у прокуреному барі.

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      сьогодні
      11866
      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Інститут просвіти Екологія Швеція Данія Австрія
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