З люксовими авто, але по вуха у боргах: кому нардепи заборгували більше мільярда гривень

Сотні “квадратів” нерухомості, люксові автівки, колекції картин і антикваріату – декларацію далеко не кожного народного депутата вистачає терпіння доскролити до кінця. Проте якщо дійти до розділу про фінансові зобов’язання, часом з подивом можна виявити, що парламентарі можуть мати і мільйонні борги.

Це питання досліджували аналітики проекту "Декларації", пише Bihus.Info.

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Згідно з інформацією з декларацій, рекордсменом за боргами виявився депутат від "Блоку Петра Порошенка" Іван Вінник, який набрав кредитів у "Альфа Банку" та "ПриватБанку" на 316 мільйонів гривень. Верховний суд навіть заборонив Віннику виїжджати за межі України до їх повного погашення, а державна виконавча служба щомісяця стягує з депутата 20% зарплатні (близько 4-х тисяч гривень). Нескладні математичні підрахунки показують, що з такими темпами для повного розрахунку депутату знадобиться більше 6 тисяч років.

На другому місці рейтингу опинився нардеп Ігор Котвіцький. Вже більше 10 років він винен 11 мільйонів доларів колишньому заступнику мера Сімферополя Наріману Хаялієву. У перерахунку на національну валюту за курсом на 31 грудня 2017 року сума боргу складає понад 308 мільйонів гривень.



Борги депутатів (інфографіка)

Більше 5 мільйонів доларів заборгувала своїй же кіпрській офшорній компанії Serada Enterprises Limited Юлія Льовочкіна. Не поспішає вона також віддавати півмільйона гривень за послуги бронювання авіаперевезень. Станом на кінець 2017 року борги Льовочкіної складали 142 мільйони гривень, за що вона і стає бронзовою призеркою рейтингу.

Досвідченим позичальником виявився і власник харківського ринку "Барабашово" – мультимільйонер Олександр Фельдман. Серед його основних кредиторів – "Ощадбанк", антиквар Руслан Шапіро, депутат Харківської облради Андрій Стронов, екс-прокурор Криму Василь Синчук і навіть його 83-річний батько Борис Фельдман. Загальна сума позичених депутатом коштів становить 85,5 мільйона гривень.

І замикає топ-5 рейтингу зі своїми внутрішньосімейними борговими зобов’язаннями парламентар Ярослав Дубневич. Якщо вірити декларації, його дружина Наталія позичила у самого Дубневича 72,8 мільйона гривень.

Загальна сума офіційно задекларованих боргів народних депутатів склала 1 мільярд 460 мільйонів гривень, проте реальна цифра може бути у рази більшою.