12:04
23 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
15°C 12°C
  • неділя
    20°C 11°C
  • понеділок
    22°C 12°C
  • вівторок
    26°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Гаряча вболівальниця. Байкерський шедевр
Вєсті Кремля
00:32, сьогодні
Вєсті.UA. Довічне ув'язнення Порошенку. Урочисте відкриття банкомату
Вєсті.UA
00:55, сьогодні
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України

З люксовими авто, але по вуха у боргах: кому нардепи заборгували більше мільярда гривень

404 Читать новость на русском
Кому і скільки заборгували народні обранці
Кому і скільки заборгували народні обранці / Фото з відкритих джерел

Сотні “квадратів” нерухомості, люксові автівки, колекції картин і антикваріату – декларацію далеко не кожного народного депутата вистачає терпіння доскролити до кінця. Проте якщо дійти до розділу про фінансові зобов’язання, часом з подивом можна виявити, що парламентарі можуть мати і мільйонні борги.

Це питання досліджували аналітики проекту "Декларації", пише Bihus.Info.

Читайте також:  У Міноборони накинулись на журналістів через викривальне розслідування

Згідно з інформацією з декларацій, рекордсменом за боргами виявився депутат від "Блоку Петра Порошенка" Іван Вінник, який набрав кредитів у "Альфа Банку" та "ПриватБанку" на 316 мільйонів гривень. Верховний суд навіть заборонив Віннику виїжджати за межі України до їх повного погашення, а державна виконавча служба щомісяця стягує з депутата 20% зарплатні (близько 4-х тисяч гривень). Нескладні математичні підрахунки показують, що з такими темпами для повного розрахунку депутату знадобиться більше 6 тисяч років.

На другому місці рейтингу опинився нардеп Ігор Котвіцький. Вже більше 10 років він винен 11 мільйонів доларів колишньому заступнику мера Сімферополя Наріману Хаялієву. У перерахунку на національну валюту за курсом на 31 грудня 2017 року сума боргу складає понад 308 мільйонів гривень.

Борги депутатів
Борги депутатів (інфографіка)

Більше 5 мільйонів доларів заборгувала своїй же кіпрській офшорній компанії Serada Enterprises Limited Юлія Льовочкіна. Не поспішає вона також віддавати півмільйона гривень за послуги бронювання авіаперевезень. Станом на кінець 2017 року борги Льовочкіної складали 142 мільйони гривень, за що вона і стає бронзовою призеркою рейтингу.

Досвідченим позичальником виявився і власник харківського ринку "Барабашово" – мультимільйонер Олександр Фельдман. Серед його основних кредиторів – "Ощадбанк", антиквар Руслан Шапіро, депутат Харківської облради Андрій Стронов, екс-прокурор Криму Василь Синчук і навіть його 83-річний батько Борис Фельдман. Загальна сума позичених депутатом коштів становить 85,5 мільйона гривень.

І замикає топ-5 рейтингу зі своїми внутрішньосімейними борговими зобов’язаннями парламентар Ярослав Дубневич. Якщо вірити декларації, його дружина Наталія позичила у самого Дубневича 72,8 мільйона гривень.

Загальна сума офіційно задекларованих боргів народних депутатів склала 1 мільярд 460 мільйонів гривень, проте реальна цифра може бути у рази більшою. 

Теги: Новини України Новини політики Гроші Верховна Рада Кредит Розслідування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Ефект метелика": Україна може зникнути через закон про скорочення виплат сім'ям з дітьми
сьогодні, 12:00 "Ефект метелика": Україна може зникнути через закон про скорочення виплат сім'ям з дітьми
Валерій Карпунцов 34
Фанати билися, ганьбилися і ховалися в ямі – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 10:01 Фанати билися, ганьбилися і ховалися в ямі – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
1165
Як зекономити на митті посуду
22 червня, 16:00 Як зекономити на митті посуду
"Я никуда отсюда не уеду": почему Луганск не хотят покидать
сьогодні, 08:38 "Я никуда отсюда не уеду": почему Луганск не хотят покидать
Ольга Черненко 4127
Бурленье мира: как Венгрия борется с нелегалами и почему Макрон наругал ребонка
22 червня, 23:30 Бурленье мира: как Венгрия борется с нелегалами и почему Макрон наругал ребонка
Іван Яковина 494
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук